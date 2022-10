Kindesmissbrauch im Angelverein „So etwas kommt leider häufiger vor“

Im Berliner Angelverband löst der Fall Erschütterungen aus: Ein Jugendwart, 49 Jahre alt, seit Ewigkeiten ehrenamtlich aktiv, anerkannt und beliebt, soll sechs Jungen seines Vereins sexuell missbraucht haben. Es geht um hunderte Taten, über Jahre hinweg. Der Verdächtigte bestreitet den Missbrauch und spricht von einem Komplott. Die 17. Folge des Tagesspiegel-Podcast „Tatort Berlin“ handelt von einem Verbrechen, das vielen Hörerinnen und Hörern näher gehen könnte als jeder Mordfall. Oberstaatsanwalt Sebastian Büchner berichtet als Studiogast, wie es gelang, den Fall um den Anglerverein zu lösen. Hier gibt er einen Einblick in die Arbeit der Abteilungen für Sexualstrafrecht und erzählt, wie die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte es schaffen, nicht an ihrem Job zu verzweifeln.

Herr Büchner, als Sie das erste Mal von dem Jugendwart im Anglerverein hörten, dachten Sie da: typisch?

Ich wäre froh, wenn ich sagen könnte, dass es sich bei dieser Konstellation um eine absolute Ausnahmeerscheinung handeln würde. Aber so etwas kommt in Sportvereinen, auch mit mehreren Betroffenen und über Jahre hinweg, tatsächlich häufiger vor.

Wir wollen hier nicht zu viel über unseren neuesten Podcast-Fall, das Leben des mutmaßlichen Täters, seine Opfer und den Gang der Ermittlungen verraten - nur ganz kurz: Aus was für Familien stammten die Kinder, die den Jugendwart des Missbrauchs bezichtigten?

Sie kamen aus normalen, gutbürgerlichen und offenbar auch intakten Familien. Die Eltern waren davon ausgegangen, dass sie ihren Jungen etwas Gutes tun, wenn sie die Kinder ihre Freizeit im Angelverein verbringen lassen.

Auf die Ereignisse reagierten die Jungen zuhause dann hochgradig verstört. Können Sie Eltern verstehen, die ihren Kinder die Tortur eines Strafverfahrens ersparen möchten?

Natürlich muss man aufpassen, dass ein kindlicher Zeuge durch das Strafverfahren nicht ein zweites Mal traumatisiert wird, aber vor allem in Berlin hat sich in Sachen kindgerechter Justiz viel getan in den vergangenen Jahren.

Tagesspiegel-Podcast „Tatort Berlin“ Mit „Jugendwart unter Verdacht: Kindesmissbrauch im Angelverein“ ist soeben die 17. Folge des Tagesspiegel-Podcasts „Tatort Berlin“ erschienen. Alle Folgen können Sie kostenlos auf dieser Überblicksseite anhören, aber auch bei Spotify, Apple Podcasts und sämtlichen anderen großen Streaminganbietern. Falls Sie einen der bisherigen Fälle verpasst haben: In Folge 1 entdecken Angler in Oberschöneweide auf dem Grund der Spree einen schwarzen Rollkoffer – darin befindet sich ein menschlicher Torso. In Folge 2 sucht die Polizei den Mörder der 18-jährigen Emma Kibalsky, die nach einer Feier nicht zurück ins Reihenhaus ihrer Eltern kam. In Folge 3 wird ein Geschäftsmann aus Wilmersdorf vermisst, der auf einer mehrtägigen Sexorgie gewesen sein soll. Folge 4 beschäftigt sich mit dem Mord an einer Frau, die tot in der Badewanne gefunden wird. In Folge 5 geht es um ein Verbrechen, das erst nach 13 Jahren gelöst wird. In Folge 6 wird ein 20-Jähriger verschleppt. Seine Entführer fordern ein hohes Lösegeld und drohen, den Studenten zu töten. Und so weiter... Sämtliche Folgen sind aufwendig recherchiert und geben tiefe Einblicke in die Arbeit des Morddezernats.

Zum Beispiel?

Wir haben beispielsweise die Möglichkeit, die Kinder bereits zu Beginn des Strafverfahrens richterlich mit einer Videoaufzeichnung zu vernehmen. Das hat sich schon oft als absolut heilsam und gut erwiesen. Nachdem 2019 in der Charité das sogenannte Childhood-Haus als Pilotprojekt eröffnet wurde, bleibt den jungen Zeugen auch bestenfalls die Odyssee durch die Behörden erspart. Hier sollen alle zum Kind kommen: die Polizei, die Gerichtsmedizin, der Ermittlungsrichter…

Auch die sechs Jungen im Anglerfall wurden von einem Richter per Video befragt, damit sie nicht noch einmal vor Gericht aussagen müssen.

Ein weiterer Vorteil ist, dass wir auf diese Weise schnell die Aussage des Kindes sichern können, bevor Vergessenseffekte einsetzen oder Einzelheiten unabsichtlich hinzugefügt werden, denn das Erinnerungsvermögen der Kinder ist noch nicht voll entwickelt.

Weil Kinder so anfällig für Suggestionen sind, dürfen sie direkt nach der Tat keine Therapie beginnen?

Wenn es unabdingbar ist, dass sofort eine Therapie aufgenommen wird, hat das natürlich Vorrang vor der Strafverfolgung. Eine unterstützende Therapie ist eher unproblematisch. Aber bei einer psychologischen Aufarbeitung der Tat könnte es ein Problem mit der Glaubwürdigkeit der Aussage geben, weil die Gefahr der Verfälschung und Suggestion besteht.

Bis zur Zeugenaussage vor Gericht vergehen meist viele Monate. Monate, in denen das Opfer nicht abschließen kann mit dem Übergriff.

Beim Einsatz der Videotechnik ist das Opfer, wenn alles gut läuft, vier bis sechs Wochen nach Anzeigenerstattung vernommen. Dann ist für das Kind die Angelegenheit bestenfalls erledigt. Es kann sich wieder seinem Leben, seinen Hobbys zuwenden. Es kann versuchen, zu vergessen. Es kann, wenn erforderlich, therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen und die Heilung kann beginnen.

600 Fälle bearbeitet jede Dezernent:in im Jahr

Bei der Berliner Staatsanwaltschaft arbeiten 15 Dezernent:innen in der Abteilung für Sexualdelikte. Wie viele Fälle bekommt jeder pro Jahr auf den Tisch?

Ich würde mal schätzen 600 bis 700.

Das sind fast 14 pro Woche! Wie ist das zu schaffen?

Das sind nicht alles so umfangreiche Ermittlungen wie im Fall um den Anglerverein, sondern dazu zählt die ganze Bandbreite der Sexualstraftaten. Bei Verfahren wegen dokumentierten sexuellen Missbrauchs, also der sogenannten Kinderpornografie, sind die Anklagen beispielsweise schnell geschrieben. Auch bei sexuellen Belästigungen handelt es sich in der Regel um eher schlanke Verfahren, die mit einem Strafbefehl enden.

Kann Sie noch irgendeine sexuelle Vorliebe überraschen?

Wenn es um Erwachsene geht, kann uns nichts mehr großartig erschüttern, denn wir hatten vermutlich schon jede sexuelle Spielart, jeden Fetisch in der Akte. Der Staatsanwaltschaft kommt es bei Erwachsenen nur darauf an, ob es einvernehmlich oder nicht. Wenn es nicht einvernehmlich ist, dann ist es strafbar, dann schreiten wir ein. Aber wenn es einvernehmlich ist: so what? Dann interessiert es uns auch nicht.

Gibt es Dezernenten, die ausschließlich für die kindlichen Opfer zuständig sind?

Als bei uns eine zweite Abteilung gegründet wurde, haben wir so eine Spezialisierung diskutiert, uns aber dagegen entschieden. Wir waren uns alle einig, dass wir das gerne gemischt beibehalten wollen.

Warum?

So furchtbar die Taten für die Opfer sind, für uns als Staatsanwälte und Staatsanwältinnen ist es fast angenehm, wenn man zwischendurch einen juristisch einfachen Fall auf dem Tisch hat und nicht permanent Missbrauchserfahrungen von Kindern und Jugendlichen bearbeiten muss.

Wie belastend sind solche Verfahren für die Ermittler?

Die Arbeit hinterlässt schon Spuren. Nachdem ich die Abteilung dann verlassen hatte…

Aussage gegen Aussage ist grundsätzlich kein Hindernis. Oberstaatsanwalt Sebastian Büchner

… inzwischen sind Sie Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Erst nach dem Wechsel habe ich gemerkt, dass ich einem permanenten Druck ausgesetzt war. Man hat bei den Sexualdelikten immer das Problem, dass viele der Verfahren eingestellt werden, weil die Beweislage für eine Anklage nicht ausreicht. Das gefällt mir als Staatsanwalt natürlich nicht. Gerade bei den Straftaten zulasten der Kinder und Jugendlichen, sieht man sich selbst in der Verantwortung und gibt alles, um das Bestmögliche herauszuholen.

Dass Sportvereine Pädophile anziehen, ist seit Jahren bekannt. Warum bekommen Sie immer wieder solche Fälle auf den Tisch?

Eltern, Lehrer, Trainer und Therapeuten müssen weiterhin durch Initiativen und Fortbildungen sensibilisiert werden, um frühe Anzeichen erkennen zu können. Diese Signale sind bei Kindern und Jugendlichen nicht immer leicht zu identifizieren. Das kann eine Verstörtheit des Kindes oder Jugendlichen sein, wenn sie vom Training nach Hause kommen. Das kann eine Zurückgezogenheit sein, die Kinder werden dann immer stiller. Aber es können sich auch Aggressionen plötzlich entladen. Diese Stimmungsschwankungen können aber natürlich auch ganz andere Ursachen haben. Für Bezugspersonen ist es schwierig, diese Reaktionen immer richtig einzuordnen.

90 Prozent der Taten bleiben unentdeckt

Oft steht bei den Sexualstraftaten Aussage gegen Aussage. Welche Chance hat man als Staatsanwalt, den Täter zu überführen, wenn es dazu keine körperlichen Spuren gibt?

Aussage gegen Aussage ist grundsätzlich kein Hindernis. Das haben wir in ganz vielen Konstellationen, bei Erwachsenen und Kindern. Es gibt immer Anhaltspunkte dafür, warum ich einer Seite mehr Glauben schenken sollte als der anderen. Selbst wenn wir keine weiteren objektiven Spuren haben, gibt es über die Aussagepsychologie Möglichkeiten herauszufinden, ob eine Aussage tatsächlich eigenem Erleben entspricht.

Es wird geschätzt, dass es bei Sexualdelikten an Erwachsenen eine Dunkelziffer von 90 Prozent gibt. Dieselben Experten befürchten, dass die Dunkelziffer bei Kindern und Jugendlichen sogar noch höher sein könnte. Warum gibt es keine gesetzliche Pflicht, einen mutmaßlichen Missbrauch zu melden?

Die Pflicht, eine Straftat anzuzeigen, gilt nur für besonders schwere Straftaten. Dazu zählt der Gesetzgeber Mord, Totschlag, Raub und räuberische Erpressung.

Ich weiß auch von Kollegen hier im Haus, die diesen Job im Leben nicht machen wollen würden. Für mich gilt das zum Beispiel fürs Steuerstrafrecht. Oberstaatsanwalt Sebastian Büchner

Nicht einmal Lehrer, Sozialarbeiter oder Mitarbeiter des Jugendamts müssen einen Sexualstraftäter anzeigen?

Nicht einmal staatliche Stellen wie Familiengerichte. Das System in Deutschland ist darauf ausgerichtet, dass immer versucht wird, die Familie zu erhalten. Bevor Jugendamtsmitarbeiter oder Sozialarbeiter wegen eines reinen Verdachts Anzeige erstatten und Gefahr laufen, jedes Vertrauen in den Familien zu verspielen, werden sie erstmal versuchen, das Problem mit den Möglichkeiten der Jugendhilfe zu lösen. Also beispielsweise durch mehr Kontrolle oder Therapie.

Braucht man eigentlich ein bestimmtes Gen, um Ihren Job ertragen zu können?

Die Frage kommt häufiger, aber wir selbst haben die Antwort darauf noch nicht gefunden. Einerseits liegt es vermutlich daran, dass es sich um eine sinnstiftende Tätigkeit handelt. Andererseits haben wir so eine Vielzahl von Verfahren auf dem Tisch, dass die persönlichen Wahrnehmungen mit der Zeit zurücktreten und man eine professionelle Distanz aufbaut. Aber tatsächlich scheint auch Veranlagung eine Rolle zu spielen. Ich weiß auch von Kollegen hier im Haus, die diesen Job im Leben nicht machen wollen würden. Für mich gilt das zum Beispiel fürs Steuerstrafrecht.

