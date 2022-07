Berlins Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) hat der Forderung nach einem Krisengipfel wegen mangelnder Unterkünfte für Geflüchtete widersprochen. „Wir brauchen keinen einmaligen Krisengipfel, wir sind in einem andauernden, guten Austausch mit den Berliner Bezirken“, sagte Kipping dem Tagesspiegel.

Die Sozialverwaltung habe wegen der angespannten Lage sofort Krisenrunden durchgeführt. Auch sei der im Frühjahr erarbeitete, mehrstufige Notfallplan bereits in Gang gesetzt. „Das Zelt in Tegel ist die erste Stufe. Als nächstes werden wir jetzt bisher für Besucher freigehaltene Zimmer in den Unterkünften belegen“, sagte die Senatorin.

Anschließend könne man noch im Rahmen der Gefahrenabwehr Gebäude schneller belegen, mit deren Besitzern bereits Vertragsverhandlungen laufen. „Wir sind noch lange nicht so weit, dass wir etwas beschlagnahmen – das geht nur, wenn Gefahr im Verzug und alles andere ausgeschöpft ist.“

Zuvor hatte der Berliner CDU-Fraktionsvorsitzende Kai Wegner Kipping aufgefordert, einen gemeinsamen Krisengipfel von Senat und Bezirken durchzuführen. Der Senat trage mit seinem Handeln dazu bei, dass nun die Plätze für Kriegsflüchtlinge knapp würden.

Kipping hatte am Mittwoch die erste Stufe des Notfallplanes in Kraft gesetzt, weil nur noch wenige Unterkunftsplätzen für Flüchtlinge zur Verfügung stehen. Eine der Ursachen sei, dass die meisten Bundesländer zuletzt keine Asylbewerber mehr aufgenommen hätten, hatte die Sozialsenatorin erklärt – und dafür Widerspruch erhalten.

Dieser Darstellung widerspricht auch das Bundesinnenministerium. „Die bundesweite Verteilung von Asylsuchenden durch das Fachverfahren EASY wurde nicht ausgesetzt, sondern vielmehr wurde die landesübergreifende Verteilung in einige Bundesländer aufgrund von Sonderlagen mit temporären Sperrungen eingeschränkt“, sagte eine Sprecherin dem Tagesspiegel.

Die Sperrungen dauerten in der Regel wenige Stunden bis wenige Tage oder Wochen. „Dies entspricht dem üblichen Verfahren.“ Abweichungen von der Aufnahmequote der Länder glichen sich mittelfristig wieder aus.