Kitagebühren-Freiheit als Wahlkampfthema Nur die AfD will die Eltern zur Kasse bitten

Kurz vor der Wahl haben sich mit Ausnahme der AfD alle großen Parteien zur beitragsfreien Kita bekannt. „Nein, wir werden keine Kita-Gebühren wieder einführen“, lautete am Montag die Ansage der CDU-Schattensenatorin für Schule und Kita, Katharina Günther-Wünsch. Die politische Konkurrenz allerdings fand das wenig glaubwürdig.

Anlass für die Thematisierung der Kostenfreiheit war ein Podcast-Interview, das Günther-Wünsch mit dem Verband der Kleinen und Mittelgroßen Kitaträger (VKMK) geführt hatte. Dieses Gespräch hatte der Verband verschriftlich und auf seiner Homepage abgedruckt – allerdings ohne den genauen Wortlaut abzustimmen.

Es wird mit der CDU keine Kita-Gebühren geben. Kai Wegner, Chef der CDU Berlin

Auf die Frage, ob die Beitragsfreiheit mit der CDU „eventuell nicht mehr von Dauer sein“ werde, wird die Abgeordnete in ihrer Rolle als Schattensenatorin dahingehend zitiert, dass die CDU „diese Debatte führen“ müsse. Das bloße Umschichten von Finanzen werde nicht reichen. Das sei „natürlich unangenehm, aber wir reden hier von einer sozial fairen und gerechten Verteilung“, heißt es weiter.

Günther-Wünsch sagt dem Tagesspiegel, es gehe ihr nicht um die Rücknahme der Beitragsfreiheit. Gegenüber dem VKMK habe sie aber klar machen wollen, dass jährlich 400 Millionen Euro in die Kostenbefreiung fließen. Dies seien „sozialpolitische Maßnahmen“, keine bildungspolitischen.

VKMK-Geschäftsführer Lars Békési, der das Gespräch geführt hatte, sagte auf Anfrage, dass der genaue Wortlaut tatsächlich nicht abgestimmt worden sei. Er habe sich im Übrigen dafür entschieden, nicht den Podcast hochzuladen, sondern die gedruckte Fassung, weil die Tonqualität nicht so gut gewesen. Allerdings sei die fragliche Passage inhaltlich richtig wiedergegeben.

Günther-Wünsch geriet in der Folge unter Rechtfertigungsdruck: Die SPD nutzte das Interview der Abgeordneten zur Werbung in eigener Sache. Schließlich waren es die Sozialdemokraten gewesen, welche die Befreiung von den Kitakosten durchgesetzt hatten: Da die Eltern sich an diese Beitragsfreiheit gewöhnt haben und aktuell zudem mit der Inflation konfrontiert sind, lag nahe, dass die SPD den Vorgang als CDU-Wahlkampf-Flop für sich nutzen würde.

Entsprechend versuchte auch CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner sofort, das Thema abzuräumen, indem er ein Bekenntnis zur Kostenfreiheit abgab: „Es wird mit der CDU keine Kita-Gebühren geben“, versprach er, konnte den Schaden aber kaum noch begrenzen, zumal seine Stellvertreterin Manja Schreiner da bereits im Sinne Günther-Wünschs getwittert hatte, dass „Gleichmacherei keine Gerechtigkeit“ sei.

SPD-Chef Raed Saleh nannte Wegners Statement denn auch gegenüber dem Tagesspiegel-Newsletter Checkpoint „wenig glaubwürdig“, und auch FDP-Chef Sebastian Czaja sprang genüsslich auf das Thema. Er schrieb, die FDP finde „andere Möglichkeiten, um im Haushalt mit einer moderaten Ausgabenpolitik für genügend Freiräume für kommende Generationen zu sorgen“.

Allerdings hatte es in der Vergangenheit aus der FDP ebenso wie von den Grünen und der CDU immer wieder laute Kritik an der „SPD-Gießkannenpolitik“ gegeben. Die kostenlosen Kitas zögen Geld aus der Bildung – Geld, das bei der Schaffung neuer Kitaplätze fehle, hieß es stets.

Lediglich die Berliner AfD setzte sich am Montag dafür, die Kita-Gebührenbefreiung für alle abzuschaffen. „Wer es sich leisten kann, sollte seinen Beitrag leisten“, sagte AfD-Spitzenkandidatin Kristin Brinker bei der Vorstellung des Aktionsplans der Partei für die ersten 100 Tage nach der Wahl. Die pauschale Gebührenbefreiung für alle koste das Land „viel Geld“. Zwar sei man weiterhin dafür, dass Bedürftige die Kita-Gebühren erlassen bekämen. Wer aber gut verdiene, solle dafür zahlen.

