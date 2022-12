Kleine Verkehrsschule Was Eltern Kindern beibringen müssen 

Es ist eins der schwierigsten Themen für Berliner Eltern: Kinder und Verkehr. Wie kommt das Kind sicher zur Schule und zum Sport, und das irgendwann auch noch allein? Wie wird es verkehrssicher? „Das gelingt durch frühes und beständiges Üben. Wenig hilfreich sind das Elterntaxi, Verbote, Überbehütung und wenn Kinder keine eigenen Erfahrungen machen dürfen“, rät der ADFC, der zu diesem Thema viele Informationen auf seinen Internetseiten bereit hält. Und weiter: „Ebenso wichtig ist es aber, Kinder auch nicht zu überfordern. Daher müssen Eltern individuell auf ihre Kinder beim Üben eingehen und wissen, was sie ihren Kindern zutrauen können.“

Wir haben eine kleine Verkehrsschule zusammengestellt, mithilfe der Eltern ihre Kinder anleiten können, selbstbewusst, eigenständig und sicher im Straßenverkehr zu bewegen.

Im Großstadtverkehr müssen Kinder immer mit schnellerem Verkehr von hinten rechnen. Deshalb: kein gedankenloser Slalom, keine Vollbremsung zum Spaß, auf Radwegen immer rechts halten und nie links abbiegen, ohne vorher nach hinten geschaut und (ebenfalls schon vorher!) den Arm herausgehalten zu haben. Das braucht Übung, zumal die ausgestreckte Hand an der Bremse fehlt. Deshalb im Zweifel lieber rechts anhalten und dann die Fahrbahn queren, statt leichtfertig nach links zu kurven. Am besten übt man zunächst mehrfach gemeinsam auf derselben Strecke, etwa auf dem Schulweg. Überraschungen ergeben sich auch auf vertrauter Route von allein.

Gegen die Unsitte, noch bei Rot zu fahren, hilft nur, dem eigenen Grün nicht blind zu vertrauen: Das gilt sowohl fürs Überqueren womöglich auch noch zugestauter und mehrspuriger Straßen als auch für Geradeausfahrt neben Rechtsabbiegern. Abbieger sind laut Polizeistatistik im Berliner Verkehr das mit Abstand größte Unfallrisiko für Radfahrer. Je mehr Routine Kinder zuvor schon als Fußgänger entwickelt haben, desto besser. Besondere Vorsicht gilt an Zebrastreifen, die auch Kinder nicht radelnd, sondern schiebend überqueren sollten. Denn nur zu Fuß haben sie dort Vorrang.

Blickkontakt zu anderen ist oft der zuverlässigste Schutz – und auch für Kinder ein guter Indikator: Nur wenn der Auto- oder Lkw-Fahrer mich (direkt oder im Spiegel) beobachtet und mir am besten zusätzlich ein verständliches Handzeichen gibt, sieht er mich auch. Umgekehrt heißt das: Wer mich nicht anguckt, könnte mich aus Versehen umfahren. Diese Regel gilt auch für Fußgänger dicht am Radweg, die man lieber mit der Klingel warnt.

Noch mehr Tipps

Viele gute Tipps zum Thema Verkehr und Kinder gibt der ADFC im Netz hier.

Der ADFC fordert Eltern auf, die Radfahrausbildung und Prüfung in der dritten und vierten Klasse nicht zu überschätzen. Die Verein findet die Ausbildung „recht kurz“. Und: „Oft werden im immer gleichen geschützten Raum – häufig sogar nur auf dem Schulhof oder in einer Halle – dieselben Standardsituationen geübt, die an der Realität des konkreten Schulwegs teilweise vorbeigehen.“ Für viele Kinder sei es dann schwierig, das Gelernte auf reale Situationen im Straßenverkehr zu übertragen.