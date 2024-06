Klettwitz Batterie-Testzentrum soll 2025 Betrieb aufnehmen

Im Süden Brandenburgs sollen ab 2025 Batterie-Systeme für Elektrofahrzeuge getestet werden. Die Batterien und Hochvoltspeicher würden in Klettwitz (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) getestet, „bevor sie in den Verkehr kommen“, sagte ein Sprecher der Prüforganisation Dekra am Dienstag bei der Grundsteinlegung. Am Standort soll ein „mittlerer zweistelliger Millionenbetrag“ investiert werden, insgesamt würden 40 weitere Arbeitsplätze entstehen.

Im Testzentrum werden nach Angaben der Dekra „alle Arten von Batterietests unter einem Dach“ angeboten. Dazu gehören unter anderem mechanischen Untersuchungen, Leistungs- und Umweltprüfungen sowie Missbrauchstests, bei denen die Batterien weit jenseits ihrer regulären Verwendung belastet werden. Mit dem Batterie-Testzentrum erweitert die Dekra ihren Standort am Lausitzring als Prüfzentrum für die Automobilindustrie.

© dpa-infocom, dpa:240625-99-523433/2

Das ist eine Nachricht direkt aus dem dpa-Newskanal.