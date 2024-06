Kommunen Potsdam erhält Millionen für Stadtkanal und Bewässerung

Die Landeshauptstadt Potsdam kann mit einer Millionen-Förderung des Bundes die Rahmenplanung für den Stadtkanal umsetzen. Ein Teil des Geldes solle zudem in Bewässerungssysteme für Stadtbäume fließen, teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Der Kommune seien 5,25 Millionen Euro aus dem Bundesprogramm «Anpassung urbaner und ländlicher Räume an den Klimawandel» zugesagt worden. Der Stadtkanal ist ein historischer Wassergraben, der in den 1960er Jahren zugeschüttet worden war. Inzwischen sind einige Abschnitte wiederhergestellt worden.

