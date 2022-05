Die Feierstunde im Straßburger Europaparlament war ganz nach dem Geschmack von Emmanuel Macron. Während in Moskau Wladimir Putin seine imperialistische Politik zu begründen versuchte, sprach der wiedergewählte französische Präsident am Montag darüber, wie die EU effizienter und gleichzeitig bürgernäher gestaltet werden kann.

Vor drei Jahren hatte Macron vorgeschlagen, Bürgerinnen und Bürgern aus allen Mitgliedstaaten damit zu beauftragen, Vorschläge für eine Reform der EU auszuarbeiten. Ein Europa von unten nach oben – so zumindest der demokratische Grundgedanke der Konferenz. Doch dann kam erst einmal die Pandemie und verzögerte den direkten Austausch in den unterschiedlichen Bürgerforen.

Nach einem Jahr der Arbeit an der Basis haben Macron, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und die Straßburger Parlamentspräsidentin Roberta Metsola nun den Abschlussbericht der Bürger-Konferenz erhalten. 49 Reformvorschläge wurden erarbeitet. Die wichtigsten von der Konferenz zur Zukunft Europas vorgeschlagenen Neuerungen: eine Aufhebung des Vetos einzelner Mitgliedstaaten in der EU-Außen- und Fiskalpolitik, ein gesetzgeberisches Initiativrecht für das EU-Parlament sowie größere Brüsseler Kompetenzen in der Gesundheitspolitik.

Macron befürwortet einen Konvent für weit gehende EU-Reformen

Jetzt liegt es in den Händen von Politikern wie Macron und von der Leyen, ob die Reformvorschläge im Papierkorb landen oder doch zumindest zum Teil verwirklicht werden. Frankreichs Präsident verfolgt auch in seiner zweiten Amtszeit sein Konzept einer größeren „europäischen Souveränität“. Deshalb ist Macron offen für einen weiteren Integrationsschub in der EU. Einem gemeinsamen Konvent mit den Mitgliedstaaten und dem Europaparlament, der weit gehenden Vertragsänderungen den Weg bereiten könnte, steht er offen gegenüber. „Das ist keine Schlusspunkt heute, sondern ein Komma“, beteuerte er am Montag.

Während Macrons erster Amtszeit stand Angela Merkel dem reformerischen Drängen Macrons lange zögerlich gegenüber, bevor die damalige Kanzlerin dem Vorschlag einer gemeinsamen Schuldenaufnahme für den Corona-Wiederaufbaufonds zustimmte.

Ampel-Koalition würde bei Änderung der EU-Verträge mitziehen

Diesmal ist die Ausgangslage anders: Die Ampel-Koalition will sich einer Änderung der EU-Verträge, die für besonders weit gehende Reformvorschläge wie die Abschaffung des Vetos der Nationalstaaten nötig wäre, grundsätzlich nicht verschließen.

Dennoch drohen gerade jene Bürger-Ideen, bei denen es ans Eingemachte geht, zu versanden. Das liegt nicht an Berlin und Paris, sondern an einer einflussreichen Gruppe von Staaten, die allzu forsche Reformen verhindern wollen. Ein Dutzend Länder, bei denen Schweden eine wichtige Rolle spielt, dürfte einen Konvent verhindern, der für eine grundlegende EU-Reform nötig wäre.