Küchenpsychologie Warum wir schmecken, was wir sehen

Jeder, der schon mal mit Kurkuma gekocht hat, weiß: Finger, Teller, Schneidebrett, Kochlöffel, Schürze, Spültuch – leuchtet alles strahlend gelb danach. Vielleicht sogar zu sehr? In Bangladesch, das zu den großen Erzeugern des in der ayurvedischen Küche so beliebten Gewürzes zählt, war es lange Jahre gängige Praxis, das Pulver mit Blei-Chromat aufzuhellen, einer Chemikalie, die zu Bluthochdruck, Krebs und Unfruchtbarkeit führen kann. Doch: Je mehr das Pulver leuchtet, desto besser verkauft es sich.