"Jules et Jim" in Hildesheim, schreibt die Jury über den Hauptgewinner der 20. First-Steps-Gala: Der wichtigste deutsche Filmnachwuchspreis geht an "Futur Drei" von Faraz Shariat. Der junge Migrant Parvis lernt in einer Asylunterkunft ein iranisches Geschwisterpaar kennen; der Film begleitet die drei auf einer wilden Tour zwischen Nachtclubs und Tagesjob, die offenbar an Truffauts Meisterwerk erinnert. Eine Feier der Diversität, ein Drama, aber auch, so die Jury, ein Film mit einem besonderen, trockenen Humor, der in der Jury-Begründung anklingt: "Faraz Shariat schafft es sogar, uns Sex in weißen Tennissocken so zu zeigen, dass wir nicht dem unweigerlichen Drang nachgeben, wegzusehen." Auch die drei Hauptdarsteller Banafshe Hourmazdi, Eidin Jalali und Benjamin Radjaipour wurden ausgezeichnet, mit dem Götz-George-Nachwuchspreis.

Der gebürtige Kölner Shariat griff in seiner Dankesrede den Prolog von Filmakademie-Präsident Ulrich Matthes auf, der die "rechtsradikale, demokatriefeindliche, rassistische, antisemitische" AfD anprangerte und zum gesellschaftlichen Dialog aufrief. Es gehe in seinem Film auch um die Frage, warum Einwanderer bis heute nicht Teil des nationalen Narrativs geworden seien und sie auch im Film meist nur in Integrationskomödien oder mit romantischem Blick auf ihre verlorene Heimat vorkämen.

Bei "Futur Drei" handelt es sich um eine sogenannte freie Einreichung, sprich: Der Film entstand nicht an einer Hochschule als Semesterarbeit oder Abschlussfilm. Eine Rarität: Debütfilme auf diese Weise zu finanzieren und zu realisieren, ist schwer hierzulande. Alle anderen Preisträgerproduktionen entstanden denn auch an Hochschulen.

Bei der Gala am Montagabend im Berliner Theater des Westens wurden vor allem Werke mit politisch-sozialen Sujets ausgezeichnet, die Preise sind mit 10.000 bis 25.000 Euro dotiert. Tuna Kaptans Kurzfilm "Hörst du, Mutter?", eine an der HFF München entstandene Arbeit, stellt eine kurdische Bäuerin in den Mittelpunkt, die für ihren untergetauchten Sohn Pullover strickt und wegen "Unterstützung terroristischer Aktivitäten" mit Hausarrest samt elektronischer Fußfessel bestraft wird. Wobei sie die verordnete Bewegungseinschränkung so starrsinnig wie schweigsam missachtet. Der Dokumentarfilm "Out of Place" von Friederike Güssefeld (HFF München) begleitet schwer erziehbare Jugendliche bei ihrem Arbeitseinsatz auf einem Hof in Rumänien.

Die 20. First-Steps-Preisträgerfilme sind in besonderem Maß international. So ging der Preis für den besten mittellangen Spielfilm an das in Peking spielende Sozialdrama "Ab morgen werd ich..." von Ivan Markovics (UdK Berlin) und mit dem Produzentenpreis "No Fear Award" wurde Romana Janik von der DFFB für den teils unter abenteuerlichen Bedingungen in Weißrussland gedrehten "1986" geehrt. Dort ist eine junge Frau in den Schmuggel von radioaktiv verseuchtem Metall involviert.

"Die Mutter Courage des deutschen Nachwuchsfilms": Andrea Hohnen

Was die Quote betrifft, kann die von Knut Elstermann moderierte Preisverleihung sich sehen lassen. Von den insgesamt zehn Preisen gingen fünf an Frauen, vier an Männer und einer an das gemischte Darstellertrio von "Futur Drei". Bei den Dokumentarfilmen stammten alle sechs nominierten Werke von Frauen.

Andrea Hohnen, die langjährige künstlerische Leiterin von First Steps, nimmt ihren Abschied. Foto: Barbara Dietl/First Steps

Die am meisten gefeierte Preisträgerin im Theater des Westens war wiederum Andrea Hohnen. Sie leitete das 1999 von den Produzenten Bernd Eichinger und Nico Hofmann erfundene First-Steps-Projekt seit Anfang an. Ihre Begeisterung für junge Filme, ihre Empathie für die Macher, ihre Integrität und Tatkraft ist inzwischen legendär, nun hört sie auf eigenen Wunsch auf. Hoffmann würdigte die Ehrenpreisträgerin als "Mutter Courage des deutschen Nachwuchsfilms", die Nachwuchs-Filmschaffenden und zahlreich versammelten Branchenvertreter feierten sie mit minutenlangen Ovationen. Es fällt nicht leicht, sich First Steps ohne Andrea Hohnen vorzustellen.