Was wichtig war, denn auch andernorts rückt es zunehmend in den Fokus. In Düsseldorf etwa besinnt man sich mit einiger Verspätung darauf, dass hier die Pioniere Bernd und Hilla Becher eine ganze Generation herausragender Fotokünstler akademisch geschult haben: Candida Höfer, Thomas Ruff, Tata Ronkholz, Andreas Gursky. Letzterer rief 2019 in der Landeshauptstadt den „Verein zur Gründung und Förderung eines Deutschen Fotoinstituts“ ins Leben.

Wenig später setzten sich im Auftrag von Kulturstaatsministerin Monika Grütters eine Kommission zusammen, die nun für Essen als Standort eines solchen Hauses plädiert. Es ist ein Streit der Experten, in dem Museen wie der Ehrenhof in Düsseldorf Fakten schaffen.

Sein Direktor Felix Krämer erwarb vergangenes Jahr für acht Millionen Euro einen Teil der fotografischen Sammlung von Rudolf und Anette Kicken. Der andere Teil ging schon 2013 an das Städel Museum in Frankfurt. Ob die Millionen, die jüngst in Düsseldorf bezahlt wurden, dem Wert der Aufnahmen entsprechen, sorgt nach wie vor für kritische Kommentare.

Unzweifelhaft aber wird die Fotografie an deutschen Museen inzwischen neu bewertet. Dafür spricht allein schon ihre Integration in die renommierte Sammlung des Städel, das damit Gemälde, Skulpturen und die oft unikaten Abzüge nebeneinander stellt.

Auch mit dem MoMA in New York arbeitet C/O Berlin zusammen

Eine Sammlung hat C/O Berlin nicht. Erfurt, der das Haus in erster Linie als Ausstellungsort und Plattform für Diskussionen und ein breites Vermittlungsprogramm begreift, nennt diese Tatsache „Fluch und Segen“. Fotografische Bestände sind hilfreich, wenn es darum geht, große Ausstellungen zu sich zu holen – der Leihgaben wegen, die man selbst im Austausch zu bieten hat. Doch auch ohne sie spielt Erfurt inzwischen in einer der höchsten Ligen.

Vor dem Lockdown im März hatte C/O Berlin die ganze Woche geöffnet und über 700 Besucher täglich. Jetzt, nach gut zweimonatiger Schließung und den Corona geschuldeten Einschränkungen kommen immer noch 300 Besucher an jedem der vier wöchentlichen Ausstellungstage. Was auch daran liegt, dass das Haus immer drei Viertel seines Publikums aus Berlin rekrutiert hat.

Die eigentliche Nobilitierung aber erfolgte im internationalen Austausch. So entstand die Ausstellung „Centennial“ mit Aufnahmen von Irving Penn vor zwei Jahren in Zusammenarbeit mit dem Metropolitan Museum of Art. Ein Highlight in der Geschichte von C/O Berlin, das im Postfuhramt nie möglich gewesen wäre.

Mit dem Umzug ins Amerikahaus ist C/O noch einmal gewachsen

„Wir kamen hier nicht weiter mit unseren Inhalten. Der Ortswechsel war zwingend notwendig, um professioneller Partner aller großen der Welt werden zu können“, resümiert Erfurt heute. „Für die Ausstellungen von Annie Leibovitz, Peter Lindbergh oder Sibylle Bergemann war der Ort von seiner Größe einfach ideal. Diese Zeiten vergleiche ich mit dem Bild einer großen Sommerliebe.“

Bloß bei den klimatischen Bedingungen wie denen der Versicherung von Kunst kam C/O Berlin in den alten, teilweise feuchten Mauern stets an seine Grenzen. „Von Robert Frank durften wir zum Beispiel im Postfuhramt nur Filme zeigen, aber keine einzige Fotografie.“

Auch deshalb gibt es für Erfurt „definitiv keine Phantomschmerzen“ bei der Erinnerung an die Oranienburger Straße. „Für die Entwicklung von C/O Berlin waren die Jahre bis 2013 in Mitte ganz wichtig. Das Postfuhramt und unsere Ausstellungen dort haben uns zu einer ‚Love Brand' gemacht. Aber irgendwann mussten wir erwachsen werden.“ Im Amerika-Haus ist C/O Berlin nicht nur gereift, sondern auch groß geworden.