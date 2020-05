Und was zeichnet eine gute Literaturagentin aus?

Zuhören können, sich einlassen können. Die richtigen Fragen stellen. Die Fähigkeit, berechtigte Forderungen bei den Verlagen durchzusetzen. Wobei sie nicht unsere Feinde sind, sondern unsere Partner. Letztlich wollen alle den Erfolg des Buchs.

Und sie müssen diskret sein.

Diskretion gehört dazu wie bei Anwälten oder Ärzten; die stellen ihre Kunden- oder Patientendatei ja auch nicht ins Netz.

Ich selbst betreue circa 70 Autoren, aber ich werde sicher keine Autobiografie schreiben und diese Beziehungen öffentlich machen. Ich führe nicht mal Tagebuch. Meines Wissens existiert nur eine einzige Autobiografie einer Literaturagentin, die von Ruth Liepman, 1993 erschienen.

Sind Sie die Frau fürs Grobe? Sie lektorieren ja nicht im Detail.

Warum wechselst du im zweiten Teil des Romans die Perspektive? Und warum ist der dritte Teil in einem anderen Tempus gehalten? Oder die Recherche: Bist du sicher, dass es so gewesen sein kann? Solche Fragen stelle ich, ehe ein Manuskript an den Lektor geht.

Oft lese ich mehrere Fassungen eines Textes, bevor ich ihn Verlagen anbiete. Früher betrieb ich zudem aktive Autorensuche, in Klagenfurt oder beim Open Mike, dort habe ich Terézia Mora erlebt, Karen Duve, Kirsten Fuchs, Jochen Schmidt. Beim Döblin-Wettbewerb fand ich einen Text von Kathrin Schmidt toll. Seitdem haben wir viele Bücher zusammen gemacht. In den letzten Jahren kamen auf diese Weise Sharon Dodua Otoo, Joshua Groß, Doris Anselm, Angela Lehner und Janna Steenfatt zu uns.

Heute konzentrieren Sie sich vor allem auf Ihre Stammautoren?

Es sind langjährige, gewachsene, stetige Beziehungen. Bei Mariana Leky war das fünfte Buch der große Erfolg! Die Presse interessierte sich zunächst kaum dafür, weil sie nicht mehr als Shootingstar galt. Wer heute an Wettbewerben teilnimmt, hat oft schon eine Agentur. Kaum jemand kommt noch aus dem Nichts. Aber insbesondere Meike Herrmann arbeitet mit ganz jungen Autorinnen und Autoren, weit vor dem Debüt und mit langem Atem.

Haben auch die Schriftsteller selbst sich in den 25 Jahren geändert?

Der Auftritt, die Performance, die öffentliche Äußerung gehört bei vielen heute selbstverständlich dazu. Die Deutschen blieben dem Mythos des Originalgenies länger verhaftet als die Angelsachsen, aber wer mit den neuen Medien umgehen und sie einsetzen kann, der wird gehört. Und die Grenze zwischen anspruchsvoller Belletristik und unterhaltender Literatur oder sogar Genreliteratur ist durchlässiger. Je älter ich werde, desto mehr schätze ich persönlich außerdem Memoirs, Autobiografien oder Romane, in denen das Private und das Politische sich berühren.

Solche Bücher boomen seit Jahren.

Neu ist das Autofiktionale, bei dem die Unterscheidung zwischen Verfasser, Erzähler und Protagonist kaum noch möglich ist und die Schriftsteller den Mut haben, sich zu entblößen. Daraus kann eine ganz besondere Kraft entstehen.

Olivia Wenzels „1000 Serpentinen Angst“ ist so ein Roman: eine Familiengeschichte, die in der DDR ihren Ausgang nimmt, erzählt von der Tochter einer Punkerin und eines Angolaners. Weitere exzellente Beispiele für autofiktionale Bücher aus diesem Frühjahr sind Eva Sichelschmidts „Bis wieder einer weint“ und Christian Barons „Ein Mann seiner Klasse“. Sicher hat diese Durchdringung der Sphären in der Belletristik viel zu tun mit der Öffnung des Privatlebens für andere, durch die sozialen Medien von Facebook bis Youtube, aber auch durch die unzähligen TV-Realityshows.

Worauf springen Sie an, wann wittern Sie einen Bucherfolg?

Die private und die professionelle Leserin kann ich nicht trennen. Aber natürlich ist für die professionelle Leserin die Angemessenheit von Form und Inhalt entscheidend. Bei den Themen gefallen mir ein unerhörter Handlungsverlauf, die ungewöhnlichen Frontlinien eines Lebens, die Tiefe und Schärfe eines Konflikts, die Fallhöhe eines Schicksals. Beim Sachbuch zählen natürlich andere Kriterien. Wobei es bei jedem gut geschriebenen Buch ein Quantum Unerklärbares gibt, eine Aura, die sich nicht mit dem literaturwissenschaftlichen oder soziologischen Besteck zerlegen lässt.

Viele haben jetzt wegen der Pandemie mehr Zeit zu lesen, warum leidet die Branche trotzdem?

Es ist eine Katastrophe. Weil fast überall die Buchläden schließen mussten, waren die Vertriebswege versperrt. Die blinde Bindung an Amazon hat verheerende Folgen. Man kann Bücher auch anderswo bestellen, aber das wissen zu wenige. Man darf sich nicht abhängig machen, das kann man schon bei Brechts „Die heilige Johanna der Schlachthöfe“ oder im „Arturo Ui“ nachlesen.

Die größten Hürden und Krisen seit 1995?

Die Marktkonzentration bei Verlagen und nun auch bei Buchhandlungen. Es geht darum, es auf die Büchertische zu schaffen, das Laute verdrängt das Leise. Was auf den Tischen liegt, hat gute Chancen, wegen der Impulskäufe. Und natürlich haben die weltweiten Krisen auf die Branche abgefärbt: Nach 9/11 interessierte sich keiner für Buchpremieren. Bei der Finanzkrise 2008 war es ähnlich, und in der Coronakrise mögen einige etwas mehr lesen, aber es sind nicht genug. Es wird lange dauern, bis die Branche wieder im Tritt ist.

Machen wir uns nichts vor: Viele Menschen lesen so gut wie gar nicht, die müssen wir wiedergewinnen. Frauen lesen mehr als Männer. Kinder, Jugendliche und ältere Menschen lesen. Aber wer eine Familie gründet, gerät in einen Tunnel aus Arbeit und Kindern. Eigentlich schade, dass wir in unseren besten Jahren keine Zeit für das Kulturleben haben, das in den Hintergrund rückt.

Sie können bei der Arbeit lesen.

In der Agentur lese ich keine Manuskripte, nicht einmal Exposés. Ich lese morgens, jetzt auch abends, weil die Lesungen wegfallen, die Theater- und Konzertbesuche. Und am Wochenende und im Urlaub. Im Schnitt lese ich immer noch ein Buch pro Tag, chronologisch, nach elektronischem Posteingang. Im Moment Manuskripte, die vielleicht im Herbst 2021 oder im Frühjahr 2022 erscheinen.

80 000 neue Titel in Deutschland pro Jahr; die Zahl der Buchhandlungen in Berlin ist halbwegs konstant. Ihre Prognose?

Verhalten optimistisch. Die Buchbranche ist keine Wachstumsbranche, wir können zufrieden sein, wenn wir den Status quo halten. Es gibt bei uns den festen Buchpreis und den ermäßigten Mehrwertsteuersatz, aber keine Subventionen wie beim Theater, wenn auch dotierte Auszeichnungen für Verlage und Buchhandlungen, Preise und Stipendien für Autoren.

Aber nicht die Politik sollte mehr für das Buch tun, wir selber könnten mehr tun, Autoren, Agenten, Verleger, Buchhändler. Zum Beispiel jetzt wegen Corona: Warum keine konzertierten Aktionen, warum kein Geister-Lesewettbewerb im Olympia-Stadion, etwas mit Wumms?