Der dramatischste Punkt des Prozesses war ein Eingeständnis der damaligen baden-württembergischen Minister Traugott Bender und Karl Schiess, verantwortlich für Justiz und Inneres, dass in Stammheim Gespräche zwischen RAF-Mitgliedern und ihrer Verteidiger abgehört wurden. Wie hat diese Aussage auf Sie gewirkt?

Ich habe mir wirklich eine Nacht lang überlegt, ob ich mein Amt abgeben soll. Diese Aktion hat mich gewaltig geärgert. Das war erstens ein übler Eingriff der Verwaltung in die Justiz. Die Minister beriefen sich auf den „übergesetzlichen Notstand“, aber meiner Ansicht nach war dieser Paragraph nicht anwendbar. Für das Gericht gilt nur der Paragraph, dass nur ungestörte Gespräche von Verteidigern mit ihren Mandanten zulässig sind.

Die empörten „Vertrauensverteidiger“ blieben dem Prozess aus Protest erstmal fern.

Durch diese Abhöraktion war ja sogar der ganze Prozess gefährdet. Wenn die so genannten „Zwangsverteidiger“ auch noch weggeblieben wären, dann wäre der Prozess geplatzt.

Der frühere Generalstaatsanwalt von Württemberg, Klaus Pflieger, hat selber RAF-Mitglieder angeklagt. Er hatte gesagt, mit der Abhöraktion habe für ihn „der Rechtsstaat gewackelt“. Für Sie auch?

Der Rechtsstaat im Gesamten war nicht gefährdet. Aber für mich war es ein ganz unglaublicher Eingriff der zweiten Gewalt in die dritte Gewalt. Die Minister haben dann ja auch auf unsere Reaktion hin erklärt, dass so etwas nicht mehr vorkommen werde.

Wie wurde der Fall in Ihrem Senat diskutiert?

Die andern waren meiner Erinnerung nach der gleichen Meinung wie ich.

Die Stimmung war damals sowieso aufgeheizt. Hatten Sie Angst, dass sich durch diese Abhöraktion nun auch Leute vom Staat abwenden, die noch einigermaßen neutral waren?

Nein, eigentlich nicht. Dafür war für mich diese Aktion aus Sicht der Bevölkerung nicht schlimm genug. Für mich war das vor allem ein Einzelfall.

Gab es denn während des Verfahrens subtile oder deutliche Einflussnahme aus der Politik auf das Gericht?

Nein, nie. Ich wüsste auch gar nicht, wer das hätte machen sollen.

Vor dem Baader-Meinhof-Prozess wurden zahlreiche Gesetze der Strafprozessordnung geändert. Darunter das Verbot, dass ein Verteidiger mehrere Angeklagte vertreten darf. Waren diese Änderungen aus heutiger Sicht nötig? Oder übertrieb der Rechtsstaat in der damaligen fast hysterischen Atmosphäre?

Nein, die waren nötig, damit man geordnet verhandeln konnte. Jetzt war es zum Beispiel erlaubt, auch in Abwesenheit von Angeklagten zu verhandeln, wenn die aus eigener Schuld verhandlungsunfähig waren. Die RAF-Angeklagten hatten ja mehrere Hungerstreiks gemacht und waren gesundheitlich nicht im besten Zustand. Sie hätten bestimmen können, ob ein Prozess überhaupt stattfindet. Der Rechtsstaat stellt sich in diesem Punkt ja selber eine Falle.

Inwiefern?

Der Rechtsstaat verlangt, dass der Angeklagte immer anwesend ist. Wenn der nur zwei Minuten weg ist, dann ist das ein absoluter Revisionsgrund. Das verlangt der Rechtsstaat zu Recht. Aber damit begibt sich der Rechtsstaat auch in die Hand des Angeklagten. Wenn der seine Verhandlungsunfähigkeit herbeiführt, dann gibt es keinen Prozess. Die gleiche Anwesenheitspflicht gilt ja auch für Verteidiger. Deshalb hatten wir die so genannten „Zwangsverteidiger“ bestellt, mit denen die Angeklagten aber kein Wort redeten.

Von links nach rechts: Kurt Grönewold, Klaus Croissant und Hans-Christian Ströbele vor dem Gerichtsgebäude in Stuttgart-Stammheim... Foto: picture-alliance/ dpa / Rolf Haid

Otto Schily verteidigte im Prozess Gudrun Ensslin und bezeichnete das Verfahren als „politischen Prozess“. Was hatten Sie gedacht, als sie viele Jahre später erlebten, wie er als Innenminister den rechten Hardliner gab?

Ich möchte lieber nichts über Schily sagen. Allerdings dachte ich immer, Schily kennt nur Schily. Aber einen Punkt hielt ich für schlimm.

Welchen?

Er hatte erklärt, zwischen der Bundesrepublik und der RAF bestehe ein politisch-militärischer Konflikt. Wenn das gestimmt hätte, dann hätte man schießen und Bomben legen dürfen, wie das ja vorher und nachher auch geschah. Diese Äußerung war gemeingefährlich.

Das Klima in der damaligen Gesellschaft war sehr aufgeheizt. In wie weit hat diese Stimmung Sie beeinflusst?

Sie hat mich nicht beeinflusst. Mich haben bloß diese Stimmungsschwankungen verwundert. An einem Tag hieß es, die Gefangenen lebten in Isolationshaft, am nächsten Tag ging es ihnen, laut einer anderen Zeitung, viel besser als anderen Gefangenen. Man kann sich heute gar nicht mehr vorstellen, wie die Stimmung des ganzen Landes von diesem RAF-Prozess erfüllt war. Selbst wenn man sich in der Kabine des Schwimmbads umzog, konnte man sicher sein, dass in der nächsten Kabine über den Prozess gesprochen wurde.

Wie oft wurden Sie während des Prozesses angesprochen?

Eigentlich gar nicht so oft. Ich war ja nicht so bekannt wie Theodor Prinzing. Mich haben vor allem Nachbarn angesprochen. Und die haben sich gefreut, dass wegen meines Polizeischutzes die Gefahr von Einbrüchen gering war.

Viele Bürger hatten allerdings zunehmend Angst vor der Polizei. Pflieger sagte auch, der Normalbürger habe Angst bekommen, in welchem Maß die Polizei damals aufgerüstet habe. Bei Polizeikontrollen wurden sogar Unschuldige erschossen. Fanden Sie diese Aufrüstung falsch?

Mich hatte damals der Fall von Ian McLeod mitgenommen.

Der Handelsvertreter wurde durch die Tür seines Hotelzimmers erschossen. Als Opfer einer Verwechslung.

Der arme Mensch steigt aus dem Bett, öffnet die Tür, sieht bewaffnete Menschen, schlägt die Tür zu und wird von einem Polizisten durch die Tür erschossen. Das war natürlich eine Überreaktion. Aber das war eine Überreaktion eines einzelnen überforderten Polizisten, nicht des Staates. Leider gibt es tödliche Schüsse durch die Polizei auch heute. Da muss man jeden Fall genau aufklären.

Damals forderten normale Bürger vor dem Gefängnis Stammheim, man solle RAF-Mitglieder „auf der Flucht erschießen“. Andere wurden plötzlich von Polizisten mit Maschinenpistolen kontrolliert. Wurde diese Hysterie in der Gesellschaft nicht auch durch Medien und Politik erzeugt oder verstärkt?

Hm, als so hysterisch empfand ich die Atmosphäre gar nicht. Aber anders als heute war man damals nicht gewohnt, dass im Radio häufig von Anschlagsopfern durch Terror berichtet wird. Solche Attentate gab es damals ja zumindest in Westdeutschland nicht. Die RAF hatte als erste Gruppe solche Anschläge verübt. Deshalb wurde Gewalt vielleicht auch viel stärker empfunden, als dies heute der Fall ist.

Damals wurde der Kreis der angeblichen RAF-Sympathisanten maßlos ausgebaut. Hatten Sie nicht das Gefühl, dass genau dadurch der Leute, die den Staat als repressiv betrachteten, bestätigt wurden?

Bei solchen Vorfällen wird es immer bestimmte Menschen geben, die sich ungerecht behandelt fühlen. Aber da wurde natürlich auch auf Seiten der Staats-Kritiker vieles übertrieben. Viele Medien haben die Stimmung anheizt. Die „Bild“-Zeitung“ hat natürlich gewaltig draufgehauen. Andererseits gab es den linken „Pflasterstand“ oder die „taz“, auch die „Zeit“ und andere, die haben dagegengehalten.

Der Vietnam-Krieg war einer der Gründe, die zur Gründung der RAF geführt haben. Pflieger hatte noch auf der Straße dagegen protestiert. Wie haben Sie den Vietnamkrieg empfunden?

Ich hielt den Krieg nicht für richtig. Aber ich kannte damals die Details nicht so genau, dass ich hätte sagen können, das ist ein Verbrechen.

Aber man muss ja kein Richter sein, um die Bombardierung der Bevölkerung als Verbrechen einschätzen zu können.

Wie gesagt, damals wusste ich nicht alle Details, „Bombardierung der Bevölkerung“ haben wir ja auch schon erlebt – war das per se Unrecht? Grundsätzlich aber war ich gegen diesen Krieg. Andererseits: Auch Unrecht in Vietnam gestattet keine Morde in Deutschland.