Wären Sie damals auch auf die Straße gegangen, um dagegen zu protestieren?

Ich halte nicht viel von Straßendemonstrationen. Ich hatte immer gesagt, der Verstand soll entscheiden, nicht die Füße sollen das tun. Und im Übrigen, 1968 war ich 38 Jahre alt, da war ich über die Studentenbewegung raus. Eine besondere Erinnerung an diese Zeit habe ich.

Welche?

Der Vater der RAF-Führungsfrau Gudrun Ensslin...

... der evangelische Pfarrer Helmut Ensslin....

hat mich mal, vor dem Urteilsspruch gegen seine Tochter, besucht. Das war interessant. Ich hatte den Eindruck, dass er immer noch darunter litt, dass er im Dritten Reich keinen Widerstand geleistet hatte. Es gab ja den Vorwurf, das neue Deutschland sei faschistisch. Ich hatte den Eindruck, er dachte, er könne jetzt diesen Widerstand nachholen.

Sie saßen neben Theodor Prinzing, als das RAF-Mitglied Klaus Jünschke plötzlich über die Richterbank sprang und Prinzing angriff. Jünschke war als Zeuge geladen. Wie haben Sie diese Szene erlebt?

Ich war natürlich erstmal erschrocken. Dann haben wir Richter uns auf ihn gestürzt, bevor die Wachtmeister kamen. Prinzing ist nichts passiert. Aber so überrascht war ich auch wieder nicht. Gewalttätigkeiten kamen nun mal vor. Wir hätten übrigens Plexiglasscheiben vor die Richterbank stellen können. Die Vorrichtungen waren da. Aber welcher Richter will schon hinter einer Plexiglaswand sitzen?

Sie haben viele Jahre später Jünschke bei einer Podiumsdiskussion erlebt. Er hatte sich zwischenzeitlich längst von der RAF abgewandt. Haben Sie ihm diesen Wandel abgenommen?

Ja, doch, das habe ich. Mich hat bloß grundsätzlich immer beschäftigt, wie junge Menschen dazu kommen, dass sie andere kaltblütig ermorden.

1990 stieß Burkhard Garweg zu RAF, zu einer Zeit also, als die RAF längst auch in der Linken völlig isoliert war. Verstehen Sie so etwas?

Nein, das verstehe ich nicht. Aber ich kenne die Person Garweg nicht, deshalb kann ich seine Situation sowieso nicht beurteilen. Man konnte ja auch ganz verschiedenen Gründen zur RAF stoßen.

Die drei früheren RAF-Mitglieder Burkhard Garweg, Ernst-Volker Staub und Daniela Klette sind immer noch untergetaucht und begehen fast im Rentenalter Raubüberfälle. Haben Sie fast schon Mitglied mit diesen Oldies?

Mitleid habe ich nicht. Aber sie sind ja auch übel dran, wenn sie sich stellen, werden sie eingesperrt. Und bei jeder Kontrolle können sie auffliegen. Aber selbstverständlich billige ich ihre Taten nicht.

2011 fand der Prozess gegen die frühere RAF-Frau Verena Becker statt, sie war wegen des Attentats auf den früheren Generalbundesanwalt Siegfried Buback angeklagt. Diverse Ex-RAF-Mitglieder waren als Zeugen geladen. Wir wirkten diese älteren Männer und Frauen auf Sie?

Ich war auch als Zeuge geladen, aber ich habe die Ex-RAF-Leute nur auf Fotos gesehen. Die haben sich verabredet zu schweigen, das ist ihr Recht. Dagegen kann ich als Jurist nichts sagen.

Die Bleistiftzeichnung eines Gerichtszeichners zeigt die Angeklagten (l-r) Jan-Carl Raspe, Andreas Baader, Gudrun Ensslin und... Foto: picture alliance / dpa

Aber Sie haben Verena Becker auf der Anklagebank gesehen. Ein älteres Muttchen. Was hat dieser Anblick bei ihnen ausgelöst?

Eigentlich nicht viel. Klar, sie hatte sich verändert, aber große Gedanken habe ich mir nicht gemacht. Aber mit Michael Buback habe ich noch geredet.

Er will unbedingt wissen, wer genau seinen Vater erschossen hat. Buback hatte Verena Becker im Verdacht. Mit seiner Hartnäckigkeit ging er sogar den Bundesanwälten auf die Nerven.

Ich habe ihm versucht klarzumachen, dass ein Gericht kein Historikerkongress ist. Aber das hat er nicht wirklich verstanden. Becker und ihr Komplize Günter Sonnenberg wurden ja beide zu lebenslanger Haft verurteilt, Sonnenberg wegen des Buback-Mordes. Und Becker konnte man nicht nachweisen, dass sie geschossen hat.

Pflieger hat fast schon Mitleid mit Buback, weil der sich so verrannt habe. Geht es Ihnen auch so?

Mitleid habe ich nicht. Er sollte zur Vernunft zurückkehren.

1982 wurden die RAF-Führungsfiguren Christian Klar, Adelheid Schulz und Brigitte Mohnhaupt verhaftet. Damit war die RAF personell faktisch erledigt. Hatten Sie gedacht, dass der Spuk RAF nun vorüber sei?

Das hatte ich erhofft und auch erwartet.

1984 gründete sich die Dritte Generation der RAF, die ihre Opfer teilweise mit Genickschüssen hinrichtete. War diese Generation für Sie noch brutaler als die beiden vorangegangenen?

Das kann man so nicht sagen. Die Begleiter von Arbeitgeber-Präsident Hanns Martin Schleyer wurden 1977 ja regelrecht von Kugeln durchsiebt. Da war auch Peter-Jürgen Boock beteiligt....

... der auch bei anderen Attentaten dabei war.

Diese Brutalität war ja schlimm genug, die kann man nicht steigern.

Das frühere RAF-Mitglied Rolf Heißler hatte 2007 fast achselzuckend erklärt, die Morde bei der Entführung von Hanns Martin Schleyer seien eine militärische Aktion gewesen. Was geht in Ihnen vor, wenn sie so etwas hören?

Da komme ich wieder auf die Äußerungen von Schily zurück. Der hatte gesagt, die Aktionen der RAF seien Teil eines militärischen Konflikts mit der Bundesrepublik gewesen. Das ist just das, was diese Täter beeinflusst hat.

Zu Heißler: Können Sie sich erklären, wie man 30 Jahre nach den Morden noch so denken kann?

Nein, das kann ich nicht. Das beunruhigt mich auch ständig. Ich habe in letzter Zeit viele Bücher über die Weimarer Republik, ihren Untergang und die Vorgänge im Dritten Reich gelesen. Da muss ich immer denken: Leute, wie sie damals tätig waren, Leute dieser Art leben auch heute unter uns. Es müssten bloß entsprechende Umstände eintreten und man müsste diese Leute rufen, dann würde wieder Schlimmes passieren. Hoffentlich kommt es nie mehr so weit.