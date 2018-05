Geht es also wirklich um, das „Gespenst des Kommunismus“? Ausgerechnet die KPF, die Kommunistische Partei Frankreichs, und ihre einflussreiche Gewerkschaft, die CGT, distanzieren sich von den Unruhen. Sie setzen auf die staatliche Ordnung – gegen die von den radikalen Studenten verfochtene oder von deren Gegnern befürchtete „Anarchie“. Doch die protestierenden „Kinder von Marx und Coca-Cola“, wie sie der Regisseur Jean-Luc Godard schon 1966 in einem Kult-Kinofilm genannt hat, sind auch die Kinder eines Teils des ansonsten eher konservativen französischen Bürgertums. Darum gibt es gesellschaftlich übergreifende Sympathien mit den jungen Rebellen, über die Bourgeoisie hinaus. Und Frankreichs intellektueller Kopf, der kurz zuvor mit dem (von ihm abgelehnten) Literaturnobelpreis ausgezeichnete Jean-Paul Sartre, ist aufseiten der Jungen, die vielfach seine Studenten, Leser, Verehrer(-innen) sind. Sartre wirft der KPF und ihrer Gewerkschaft vor, die mögliche Revolution verraten zu haben.

Aber noch ist das Schauspiel nicht vorbei. Noch glauben viele, unter dem Pflaster liege der Strand („sous les pavés la plage“), wie eine der romantischen Rebellionsparolen lautet. Die Studenten und linken Professoren, Künstler, Wissenschaftler tagen und nächtigen außer in der Sorbonne auch im nahe gelegenen Nationaltheater Odéon. Dessen Intendant, der seit dem Film „Die Kinder des Olymp“ weltberühmte Schauspieler Jean-Louis Barrault, hat dem Protest die Tore des Théâtre de France im Odéon geöffnet – und wird, bis dahin kaum vorstellbar, von de Gaulles gleichfalls illustrem Kulturminister, dem Autor André Malraux, deswegen des Amtes enthoben. Was neuen Protest erzeugt. Und am 19. Mai stürmen die Regisseure der Nouvelle Vague wie eine Orkanwoge die Filmfestspiele in Cannes, angeführt von Jean-Luc Godard, François Truffaut und Jurypräsident (!) Louis Malle, worauf das Festival abgebrochen wird.

Video 00:27 Min. Schwere Krawalle am Rande von 1.-Mai-Demo in Paris

Doch selbst manchen, die mit dem Protest und den utopischen Ideen einer gerechten, waffenlosen, klassenfreien, idealkommunistischen Gesellschaft liebäugeln, ist es in jenen Maitagen wohl auch etwas unheimlich geworden. Die Fantasie an der Macht – nicht nur einer hochkomplexen Industrienation, sondern auch einer Atommacht, die Frankreich dank de Gaulle seit 1960 war? Und wie und was wollen die Studenten überhaupt konkret, vor Anbruch des paradiesischen neuen Reichs der Freiheit?

Am 20. Mai führen Dany Cohn-Bendit und Jean-Paul Sartre in Paris ein öffentliches Gespräch. Während der altersradikale Großdenker die von der Regierung angebotenen Lohnerhöhungen für Arbeiter und Veränderungen im starr hierarchischen Universitätsbetrieb als puren „Reformismus“ verurteilt, wirkt der junge Studentenstar überraschend vorsichtig. Er sieht zwar das gaullistische „Regime“ am Ende, aber noch nicht die Vorherrschaft der bürgerlichen Gesellschaft. Seine konkreten Forderungen, etwa die Öffnung der Uni-Mensen auch für Arbeiter und Angestellte zu einem allgemeinen Menütarif von 1,40 Francs, wirken heute beim Nachlesen des Gesprächsprotokolls fast ein wenig komisch.

Wie über Nacht, wie mit Shakespeares Dramaturgie der Plötzlichkeit, ist dann Ende Mai tatsächlich alles vorbei. De Gaulle kehrt am 30. 5. 1968 zurück nach Paris, kündigt in einer Radiobotschaft an die erschütterte Nation weitere Reformen und Neuwahlen an, worauf die Politik, auch die Sozialisten des damals taktierenden und erst später kommenden Präsidenten François Mitterrand, mitsamt den Gewerkschaften zur alten Ordnung zurückkehren. Und der akute Protest bricht zusammen. Es ist, gefolgt von den russischen Panzerketten in Prag kaum drei Monate danach, der Anfang vom Ende, auch wenn von „1968“ viele gesellschaftlich-kulturelle Reformfolgen bleiben und der Marsch nicht gegen, sondern durch die Institutionen erst beginnt.

Dazu ein P. S.: Louis Malle hat 1990 in seiner wundervollen „Komödie im Mai“ das Geschehen ’68 nicht aus Pariser Sicht geschildert, sondern im Spiegel der Provinz. Das nationale, historische Schauspiel wird zum ländlichen Spektakel, als sich eine Familie aus der Großstadt auf ihrem südfranzösischen Landgut zur Beerdigung der Großmutter trifft. Doch wegen des Generalstreiks gibt es Probleme mit der Anreise, zudem streiken nun auch die Totengräber. Und weil es im Ausnahmezustand mit der kulinarischen Versorgung hapert, fängt der Familienpatriarch (Michel Piccoli) für den Leichenschmaus halbnackt im ländlichen Gewässer Flusskrebse. Mit bloßen Armen, an denen sich die kleinen roten Scherentiere festbeißen. Schmerzhaft, scherzhaft. Das ist zum großen Drama das Satyrspiel.