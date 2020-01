Auch für die 70. Berlinale beruft der Tagesspiegel wieder eine neunköpfige Leserjury, die einen Preis für den besten Film im Internationalen Forum des Festivals vergibt. Die Berliner Filmfestspiele finden in diesem Jahr vom 20. Februar bis zum 1. März statt.

Wer mitmachen will, sollte lebhaftes Interesse am unabhängigen Kino und reichlich Zeit mitbringen, um sich ab 20. Februar die Filme des Forums anzusehen, Spiel- und Dokumentarfilme sowie essayistische Formen.

Die Sichtungen umfassen drei bis fünf Vorstellungen pro Tag. Die meisten Filme werden in der Originalfassung mit englischen Untertiteln gezeigt, Englischkenntnisse sind also unbedingt erforderlich.

Der Gewinnerfilm wird am 29. Februar bei der Preisverleihung der unabhängigen Jurys bekannt gegeben und am 1. März in einer gemeinsamen Veranstaltung des Forums und des Tagesspiegels nochmals gezeigt, in Anwesenheit der Jury. Auf unseren täglichen Berlinale-Seiten begleiten wir die Jury-Arbeit mit kurzen Porträts der Jurorinnen und Juroren.

Bitte "Leserjury" in die Betreffzeile schreiben

Bewerbungen nehmen wir bis zum 5. Februar entgegen. Interessenten schicken bitte eine kurze, möglichst unwiderstehliche Begründung samt knappem Lebenslauf mit Adresse, Telefonnummer und Mailkontakt per Mail an: berlinale@tagesspiegel.de, bitte mit dem Stichwort „Leserjury“ in der Betreffzeile. Oder per Post an: Der Tagesspiegel, Sekretariat Kulturredaktion, Askanischer Platz 3, 10963 Berlin. Wir freuen uns besonders über fantasievolle Bewerbungen!

Die neun Jury-Mitglieder werden bis spätestens 14. Februar benachrichtigt. Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir allen anderen nicht eigens Absagen schicken und die Unterlagen nicht zurücksenden können. Die Jury-Teilnahme wird nicht vergütet, der Besuch der Forums-Filme ist kostenlos. (Tsp)