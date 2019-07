US-amerikanische Rapper A$AP Rocky bleibt vorerst in Schweden im Gefängnis. Das Amtsgericht in Stockholm verlängerte am Freitag die Untersuchungshaft für den Musiker. „Die Frist für die Einleitung eines Verfahrens ist auf Donnerstag, den 25. Juli, um 11 Uhr verschoben worden“, erklärte das Gericht.

Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor eine Verlängerung der Untersuchungshaft beantragt. Staatsanwalt Daniel Suneson begrüßte die Entscheidung des Gerichts: „Jetzt haben wir die Zeit, um die Ermittlungen abzuschließen.“

A$AP Rocky, der mit bürgerlichem Namen Rakim Mayers heißt und 2015 sein Filmdebüt in der Komödie "Dope" gab, war Ende Juni in Stockholm nach einem Konzert in eine Schlägerei verwickelt worden. Der 30-Jährige wurde später wegen des Vorwurfs der Körperverletzung festgenommen. Ein schwedisches Gericht entschied Anfang Juli, dass der Rapper wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft bleiben müsse.

Mayers Anwalt Slobodan Jovicic nannte die Entscheidung des Gerichts unverhältnismäßig. „Ich bin sehr enttäuscht, auch wenn dies durchaus zu erwarten war“, sagte er. In Schweden sei es „sehr einfach, jemanden zu inhaftieren“, fügte er hinzu. Er sei sicher, dass sein Mandant im Fall eines Prozesses freigesprochen werden würde.

Der Rapper war offenbar in eine Prügelei verwickelt

US-Präsident Donald Trump sagte, seine Regierung sei wegen des Falls mit Schweden im Gespräch. Er sei von vielen Menschen gebeten worden, A$AP Rocky zu helfen. „Wir werden anrufen, wir werden mit ihnen sprechen, wir haben bereits angefangen“, sagte er. Seine Frau Melania fügte hinzu: „Wir arbeiten mit dem Außenministerium zusammen und wir hoffen, ihn bald nach Hause zu bekommen“.

Mehr zum Thema Komödie "Dope" Bloß raus hier

Das Promi-Portal TMZ hatte Handy-Aufnahmen der Prügelei nach einem Konzert des Rappers veröffentlicht. Sie zeigen, wie ASAP Rocky einen jungen Mann zu Boden schleudert und dann auf ihn einschlägt. Der 30-Jährige veröffentlichte seinerseits auf Instagram ein Video, in dem er den jungen Mann und dessen Begleiter wiederholt vergeblich auffordert zu gehen. Der Rapper sagt, er habe sich lediglich verteidigt. Nach Angaben der schwedischen Staatsanwaltschaft laufen auch Ermittlungen gegen die Gegenseite. (AFP)