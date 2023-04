Gewalt gegen Kinder „Ich wurde geschlagen. Sag es bitte nicht weiter!“

Am besten geht es indirekt, sagt Paul Meier. Wird der Lehrer hellhörig, weil ein Kind erwähnt, dass es im Elternhaus Gewalt erfährt, kann es riskant sein, Vater oder Mutter direkt darauf anzusprechen. Schnell gilt das Kind zuhause als „Verräter“ und wird erst recht weiter misshandelt. Meist flehen solche Kinder: „Aber bitte nichts sagen!“ Einerseits vertrauen sie sich an. Andererseits können sie niemandem so ganz trauen. Am allerwenigsten ihren Allernächsten. Meier (der anders heißt) hat da eine Methode, dazu gleich.