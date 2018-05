Die Filmemacherin Jeanine Meerapfel bleibt an der Spitze der Berliner Akademie der Künste. Die 74-Jährige wurde bei der Mitgliederversammlung am Samstag erneut zur Präsidentin gewählt, wie die Akademie mitteilte. Als Vizepräsidentin fungiert weiter die Autorin Kathrin Röggla (46), die ebenfalls für drei Jahre im Amt bestätigt wurde. Zwölf weitere Mitglieder wurden im Senat der Akademie als Direktoren oder stellvertretende Direktoren bestätigt oder erstmals gewählt. Mehrere stellten sich nicht erneut zur Wahl und scheiden aus dem Senat aus, darunter Filmemacher Rosa von Praunheim. Die Akademie der Künste ist mit ihren gut 400 internationalen Mitgliedern eine der renommiertesten Kulturinstitutionen in Deutschland. Sie hat die Aufgabe, die Künste zu fördern und die Politik in kulturellen Fragen zu beraten. Meerapfel war vor drei Jahren als erste Frau in das Spitzenamt der über 300 Jahre alten Gemeinschaft gewählt worden. Tsp