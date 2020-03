Der niederländische Geiger André Rieu muss wegen einer Stimmbandentzündung seine Konzerte in Hamburg und Bremen absagen. „André Rieu hat eine Stimmbandentzündung verbunden mit völligem Stimmverlust“, teilte der Veranstalter am Freitag in Hamburg nach der Probe für den Auftritt am Abend mit.

Das Konzert des Geigers werde auf den 9. April verschoben. Für den Abend waren etwa 8600 Besucher erwartet worden. Auch das für Samstag geplante Konzert des Walzerkönigs in Bremen kann nicht stattfinden.

Es wird auf den 8. April verschoben. Rieu und sein Johann-Strauss-Orchester bedauerten die Verschiebung sehr, heißt es in der Mitteilung. Die Eintrittskarten behielten ihre Gültigkeit. dpa