Anteloper: Pink Dolphins (International Anthem)

Jaimie Branch trötet die flotteste Trompete der Jazzgegenwart und trägt dazu die schönsten Trainingsanzüge. In dem Duo Anteloper spielt sie mit Jason Nazary zusammen, er lässt elektronische Geräte aller Herkunfts- und Altersklassen psychedelisch blubbern und tinnitusträchtig fiepen. Eine von chemischen Substanzen und hellen Sonnenstrahlen durchflutete Musik, die im Auge ebenso wohltuend schmerzt wie in den Hirnschläfenlappen. Jens Balzer, Die Zeit

Elvis – The Soundtrack (RCA)

Genau wie das Elvis-Biopic ist auch der Soundtrack mit 36 Stücken ein achterbahnmäßiges Auf und Ab. Die vielen Originalversionen kennt man, die vom Hauptdarsteller Austin Butler eingesungenen Coverversionen braucht kein Mensch. Die geremixten, verhackstückten, neu kombinierten Songs, die sich auch auf diesem Soundtrack finden, sind zum Teil ziemlich schlimm, zum Teil ganz gut. Das am Stück zu hören ist - zumindest für das ältere Publikum - ziemlich ermüdend. Martin Böttcher, Musikjournalist

Naima Bock: Giant Palm (Sub Pop)

Am Bass der Londoner Rockband Goat Girl machte Naima Bock vor rund vier Jahren erstmals auf sich aufmerksam. Ein weitaus sanfterer, schwebender Sound prägt nun ihr Solodebüt, das sie zusammen mit dem Produzenten und Arrangeur Joel Burton aufgenommen hat. Ihr Singer-Songwriter- Folk tänzelt mal ins Psychedelische, dann wieder ins Jazzige – tolle Sommerplatte. Nadine Lange, Tagesspiegel



Daniel Freitag: Laws Of Attraction (Akkerbouw)

Vielleicht kann er zu viel: Theater, Video, Soundtrack, Pop und Experiment. Singen und spielen kann er auch. Vielleicht ist er nicht laut genug. Denn wieso ist Daniel Freitag kein Superstar ? Seine Songs klingen anders als das, was sonst so unterwegs ist. Auf der neuen Platte finden sich wieder funkelnde Edelsteine von Liedern. Klasse produziert. Haltbar. Es wird endlich Zeit, dass ein großes Publikum diesen Daniel Freitag entdeckt. Andreas Müller, Moderator