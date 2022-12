Appetit schlägt Hunger „Wir können nicht mit gutem Gewissen zu viel essen“

Herr Dollase, Sie beschreiben in Ihrem Buch, wie die Religion unsere Essgewohnheiten reguliert und geradezu definiert hat, immer mit dem Ziel der angeblich gottgefälligen Mäßigung. Ist es da nicht seltsam, dass das hohe christliche Weihnachtsfest ein Fest der Völlerei geworden ist?

Wahrscheinlich hängt das eine mit dem anderen stark zusammen. Wenn man der Kirche etwas raten sollte, müsste man ihr sagen: Fahrt das Zeremonielle höher. Denn das würde letztlich auch größere Festessen bedeuten. Ich gehe Weihnachten bei uns nicht in die Kirche, würde das aber tun, wenn es dort so wäre, wie ich mich aus meiner Kindheit erinnere, nämlich festlich. Und da passt das gute, gern auch üppige Essen dazu, das ist kein Gegensatz.

Aber wo liegt die Grenze zwischen erlaubtem Genuss und der Todsünde Völlerei?

In einem Gespräch mit Kardinal Meisner in Köln, das ich im Buch zitiere, hat er mir dazu gesagt: Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Übertragen hieße das, dass man sich sozial rückkoppeln soll. Wenn wir das als moralische Instanz nehmen, kommen wir sehr schnell dahin, dass wir uns nicht mit gutem Gewissen vollschlagen können. Die Frage, wie viel mehr Menschen wir mit dem ernähren könnten, was wir wegwerfen, stelle ich anders: Wie viel mehr könnten wir ernähren mit dem, was wir zu viel essen? Wir haben aber normalerweise keine moralische, sondern eine physiologisch-psychologische Grenze, finden uns zu fett… Nein, eigentlich können wir nicht mit gutem Gewissen zu viel essen.

Eine große Rolle bei Ihren Ausführungen spielt das, was Sie „Urknall“ nennen, das Auseinanderfallen von physiologisch bedingtem Hunger und Appetit, das die Ursache der meisten Formen von Fehlernährung ist.

Wir haben da eine Fehlschaltung, die von der Natur nicht vorgesehen ist, ein Ergebnis des Ich-Bewusstseins, das uns dazu bringt, appetitgesteuert zu essen. Die Tierwelt ist hungergesteuert, obwohl ich mir da bei unserem Hund nicht ganz sicher bin. Raubtiere reißen eine Antilope und fressen dann zwei Wochen nichts, das geht bei uns nicht mehr. Ich nehme an, der Fehler geht schon auf die Urmenschen zurück, die mal festgestellt haben, dass gegrilltes Fleisch besser schmeckt als rohes. Die Entdeckung der leckeren Röstnoten als Variante des Rohen wäre dann sozusagen der Urknall.

Kann man der Völlerei dadurch entgehen, dass man Vegetarier oder Veganer wird?

Mag sein, dass der typische Koma-Esser im vegetarischen Bereich so viel essen müsste, um so satt zu werden wie ein normaler deutscher Brauhaus-Kunde, dass das gar keinen Spaß mehr macht. Ich glaube, dass da das Lustprinzip auf der Strecke bleibt, dass mit einem Teil des Essens auch die Lust am Essen ausgeschaltet wird.

Auch eine Art von religiösem Einfluss?

Das kommt mir religiöser vor als die Religion, die ja alle möglichen Interpretationen und Umgehungen zulässt.

Jürgen Dollase Jahrgang 1948, studierte Kunst, Musik und Philosophie und war von 1972 bis 1982 als Rockmusiker mit der Gruppe „Wallenstein“ erfolgreich. Er ist Autor vieler Bücher zu kulinarischen Themen und einer der wichtigsten deutschen Restaurantkritiker, eat-drink-think.de. Sein Buch „Völlerei - Das große Fressen“ ist 2022 im Hirzel-Verlag erschienen, 109 Seiten, 15 Euro. © AT-Verlag/Thomas Ruhl / AT-Verlag/Thomas Ruhl

Ist mein Eindruck richtig, dass das Fasten heute besonders in protestantischen Milieus verbreitet ist, wo man sich davon nicht nur spirituelle Reinigung verspricht, sondern auch ein Zeichen gegen den Hunger auf der Welt setzen will?

So ist es. Man kann das parteiisch wegdiskutieren und als lustfeindlich abtun, aber wenn wir den moralischen, globalen Zusammenhang sehen, muss man das akzeptieren. Ich bin allerdings misstrauisch, wenn solche Selbstkasteiungen zur Ideologie werden, und ich frage mich, was wohl wäre, wenn andere gesellschaftliche Bereiche von solchen Leuten gesteuert würden. Das ist ein Akt der Unfreiheit gegenüber sich selbst, der in mir den Verdacht erregt, solche Leute könnten übergriffig werden und denken, nun wollen wir die anderen auch mal runterholen.

Ich finde schon seit Jahrzehnten, dass die typischen Gourmet-Menüs nicht gut sind, dass sie Fehler haben. Jürgen Dollase, Kritiker

Gehen wir in ein Gourmet-Restaurant. Es ist heute immer noch üblich, dass Menschen, die mit dieser Art Essen nicht vertraut sind, im Nachhinein mitteilen, sie hätten noch eine Currywurst hinterherschieben müssen, um überhaupt satt zu werden. Sie dagegen scheinen eher das umgekehrte Problem zu haben.

Ich verstehe, was diese Leute meinen, aber das ist tatsächlich nicht mein Problem. Ich finde schon seit Jahrzehnten, dass die typischen Gourmet-Menüs nicht gut sind, dass sie Fehler haben, überladen und überwürzt sind und auf die Befindlichkeit des Gastes keine Rücksicht nehmen. Die Stilistik der Gourmetküche ist zu 95 Prozent problematisch. Wenn man heute ein typisches Fünf- oder Sechs-Gang-Menü gegessen hat mit Amuse gueule, Vordessert und Petits Fours, dann ist der Körper in einem Zustand, in dem er nicht sein sollte, er ist dieser Massierung von Aromen und Geschmäckern, mit denen er selten zu tun hat, nicht gewachsen. Das Gourmet-Menü erzeugt einen Ess-Kater, die wenigsten Köche haben es bisher geschafft, diesen Ess-Kater nicht zu produzieren. Meine Frau ist da radikal, die redet oft von einer kulinarischen Vergewaltigung.

Aber diese Menüs sind doch heute sehr viel leichter, viel weniger fett als früher?

Ja, mag sein, dass die Köche davon weg sind, aber der Ersatz, den sie gefunden haben, ist Umami, Säure oder Fermentierung. Das ist keine Lösung, auch wenn der einzelne Teller sicher oft sehr gut schmeckt. Aber drei hintereinander mit fermentiertem Gemüse? Damit immer in die volle Dröhnung zu gehen ist das Gleiche, als würde man mit Butter und Sahne im Übermaß arbeiten.

Wenn Restaurantkritiker erkannt sind und beglückt werden sollen, wird es oft noch schlimmer. Sie beschreiben im Buch, wie der verstorbene Drei-Sterne-Koch Helmut Thieltges, als Sie einmal fünf oder sechs Gänge haben wollten, zwölf ins Menü geschrieben und 22 geschickt hat.

Thieltges war ein sehr guter Freund, und er freute sich einfach ganz furchtbar, wenn ich mal wieder zu ihm kam. Aber das war sicher eine der härtesten Prüfungen meines kulinarischen Lebens. Ich hatte mehrere tote Punkte und ab Gang zehn den Eindruck, ich könne keinesfalls noch irgendwas essen. Darüber zu schreiben ist sehr schwer, denn man kann das Essen ja nicht aus der Perspektive des überfressenen Kritikers beurteilen, sondern muss jedem einzelnen Teller gerecht werden.

Aber Sie schreiben ja in ihrem Buch auch, wie man sich davor schützen kann. Ein Ratschlag: Auf keinen Fall zustimmen, wenn der Kellner fragt, ob man eine kleine Pause einlegen wolle.

Das ist was, was viele nicht verstehen. Wenn der Organismus erst mal auf Verdauung geschaltet hat, dann wird das Weiteressen hart. Ich berichte im Buch von einem Bio-Restaurant in der Camargue, wo es mittags vier, fünf Gänge gab, die wir ohne Probleme in kurzer Zeit hätten wegessen können. Doch der Koch hat es geschafft, immer 45 Minuten Pause zu machen. Da saßen wir dann von eins bis vier und haben die letzten Gänge kaum noch runterbekommen. Nur ganz selten und bei besonders kreativen Köchen komme ich in das, was ich den Zustand der reinen Degustation nenne, wenn der Appetit ganz die Führung übernimmt und ich aus purem Interesse immer weiter essen kann.

Der Wein spielt dabei auch eine wichtige Rolle. Hat die Völlerei im Restaurant durch die quasi obligatorische Weinbegleitung glasweise nicht noch eine zusätzliche Dimension erhalten?

Ja, das Äquivalent von einer Flasche Wein pro Person wird da allemal eingeschenkt, das hat natürlich in vielerlei Hinsicht seine Wirkung. Und wenn ich professionell unterwegs bin, passiert es oft, dass man mir noch einen Extra-Wein spendiert. Ich nippe dann nur, um sie und die Abstimmung zum Essen beurteilen zu können, und nehme erst vom Wein zum letzten Fleischgang einen größeren Schluck – der fehlt mir dann auch.

Pflichtfrage: Welche Art von Völlerei gibt es bei Dollases zu Weihnachten?

Weihnachten heißt bei uns auch: Ich werde nicht so viel kochen. Heiligabend gibt es immer Hummer aus der Tiefkühlung, wobei ich die Zubereitung so optimiert habe, dass das nicht zu merken ist. Champagner, Foie gras, Kaviar, ganz klassisch, spät am Abend noch Kartoffelsalat mit Frikadellen. Am ersten Feiertag dann den traditionellen Sauerbraten, den ich so mache, dass er nicht mehr so aggressiv ist, dazu passt dann auch eine sehr gute Flasche Wein. Über die Tage immer wieder Feinkost, Sachen, die man fertig im Laden kaufen kann.

Ob das dem Kardinal gefallen hätte?

Ich nehme an, er hat das damals nicht viel anders gemacht, obwohl er ein Freund der bürgerlichen Küche war. Wir dürfen nicht vergessen: Ein Festessen, das auch als solches empfunden wird, ist die Steigerung der bürgerlichen Küche, das haben nicht die Gourmets erfunden.

