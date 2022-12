Ausstellung im Pariser Centre Pompidou Schöne Körper, dunkle Seiten

In der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen erreichte der französische Kolonialbesitz seine größte Ausdehnung. Westafrika, die Karibik und Indochina bildeten die geografischen Fixpunkte. An der Legitimität des Kolonialbesitzes gab es zumal in Frankreich keinen Zweifel. Die Grande Nation gefiel sich darin, ihre Kolonialpolitik als „mission civilisatrice“, als „zivilisatorischen Auftrag“ zu verbrämen.

So ist es auf den riesigen Wandbildern im Hauptgebäude der „Internationalen Kolonialausstellung“ von 1931 dargestellt, das nach deren Abschluss als „Museum der Kolonien“ eröffnet wurde. Doch mit dieser Ausstellung erreichte das koloniale Denken seinen Zenit. Alsbald geriet es in die Defensive. Bereits 1935 wurde das Kolonialmuseum schönfärberisch in „Musée de la France d’Outre-mer“, also „Frankreich in Übersee“ umbenannt, mochte man von Kolonien nicht mehr gerne sprechen und behauptete eine in der Praxis nie vollzogene Rechtsgleichheit zwischen Franzosen und Kolonialvölkern.

1931 war das noch ganz anders. Es waren allein die Künstler des Pariser Surrealismus, die mit dem Aufruf „Besucht nicht die Kolonialausstellung!“ gegen die allgemeine Begeisterung ankämpften. Vergeblich. Die Kolonialschau erreichte nicht weniger als acht Millionen Besucher. Doch mit dem Protest der Surrealisten begann der Wandel im öffentlichen Bewusstsein.

Aus seinen überreichen Sammlungen hat das Centre Pompidou jetzt eine Ausstellung bestückt, die sich diesem Wandel widmet: „Den Kolonialismus entrahmen. Surrealismus, Anti-Kolonialismus und moderne Photographie“ zeigt eine thematisch gegliederte Übersicht über einerseits die Reportagefotografie, die in dieser Zeit der illustrierten Magazine ihre Blüte erlebte, andererseits die Arbeiten großer Fotografen wie Germaine Krull, Eli Lotar oder Man Ray, die sich unvoreingenommen ihren Sujets näherten.

„Noire et Blanche“ von May Ray, 1926. © MNAM / Centre Pompidou

Wurden 1931 in Paris noch „Völkerschauen“ veranstaltet und in den Medien bebildert, so traten im Laufe weniger Jahre Reportagen über die Kolonialländer, ihre Menschen und ihre Kulturen an deren Stelle. Es kam zu einer regelrechten Feier vor allem schwarzer Menschen; das Phänomen Josephine Baker markiert nur die Spitze. Literarische Stimmen der kolonisierten Völker wurden lauter, das Konzept der „Négritude“ entstand – in Paris.

Schon 1934 setzte die vielgelesene Illustrierte „Vu“ eine Fotomontage aufs Titelbild, die einen Schwarzen zeigt, der auf dem Kopf eine Schale voller Hochhäuser und Fabriken trägt, ein deutlicher Hinweis auf die ökonomische Seite des Kolonialismus. Das offizielle Frankreich suchte die Abhängigkeitsverhältnisse als wechselseitigen „Handel“ zu verbrämen.

Die künstlerische Avantgarde, ohne viel Sinn für Ökonomie, zelebrierte stattdessen die Bewohner vor allem Nord- und Westafrikas, blieb dabei jedoch nahe an einem Exotismus, der in der französischen Kunst seit den 1820er Jahren gängig war. Die von den Surrealisten propagierte sexuelle Freizügigkeit hatte ebenfalls ihre Kehrseite eines ausbeuterischen Erotismus, wie er sich in zahllosen Aktdarstellungen offenbart.

Das soll den Anteil der Avantgarde am Bewusstseinswandel nicht schmälern. Bereits die nunmehrige „Übersee-Ausstellung“ von 1935 machte die zuvor der Kunst der Moderne vorbehaltene Ästhetik offiziell und stellte den Eigenwert der kolonisierten Völker und Länder bildlich heraus.

Dichter wie Aimé Césaire, der Mitschöpfer der „Négritude“, oder Bürgerrechtler wie Claude McKay fanden Gehör und wurden Teil der Pariser Szene. 1939 zeigte „Vu“ eine Portätserie von Frauen aus den Kolonien unter dem Titel „Sie sind Französinnen“. Nicht einmal ein „auch“ war nunmehr angebracht.

