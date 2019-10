Der bekannte Literaturwissenschaftler und -kritiker Harold Bloom ist am Montag im Alter von 89 Jahren in einem Krankenhaus im US-amerikanischen New Haven, Connecticut, gestorben. Das teilte seine Frau Jeanne Bloom mehreren Medienberichten zu Folge mit. Bloom schrieb unter anderem als Professor an der Yale-Universität mehr als 40 Bücher, mit denen er auch immer wieder auf Bestseller-Listen stand.

So verfasst der 1930 geborene Sohn orthodoxer Juden, die von Russland in die USA ausgewandert waren, unter anderem das Buch „The Western Canon“. Darin schlüsselte Bloom die Werke von jener Autoren auf, die seiner Meinung nach zentral für die westliche Kultur sind. Für diese Fokussierung auf einen literarischen Kanon, der unter Samuel Beckett, Thomas Pynchon und Shakespeare umfasst, stand Bloom allerdings auch immer wieder in der Kritik.

Ebenfalls bekannt wurde sein Buch „Einflussangst“ (im Englischen „The Anxiety of Influence“) über die Art und Weise, wie sich Literaten mit ihren historischen Vorläufern und Inspirationsquellen auseinandersetzen, wie diese Beziehung oft von starker Furcht geprägt ist und wie diese Angst überwunden werden kann. Nach Angaben von Jeanne Bloom habe es schön länger schlecht um die Gesundheit des Literaturkritikers gestanden. Trotzdem habe er weiter Bücher geschrieben und noch bis vor einer Woche unterrichtet. (Tsp)