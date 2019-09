Die geheimnisvolle italienische Autorin Elena Ferrante („Meine geniale Freundin“), die ihren Namen hinter einem Pseudonym verbirgt, veröffentlicht am 7. November in Italien einen neuen Roman. Dies teilte der Verlag edizioni e/o am Montag in Rom mit, ohne den Titel zu verraten. Er gab nur einen ganz kurzen Auszug preis und erwähnte, dass die Handlung einmal mehr in Neapel spiele.

Elena Ferrantes Neapel-Tetralogie aus „Meine geniale Freundin“ und drei Folgebänden war ein Welterfolg. Allein die deutsche Ausgabe verkaufte sich nach Angaben des Suhrkamp-Verlages einschließlich E-Book und drei bisher im Taschenbuch erschienenen Ausgaben 1,8 Millionen Mal. Im Oktober 2016 schrieb der italienische Enthüllungsjournalist Claudio Gatti, dass sich hinter Ferrante eine Übersetzerin verberge. Bestätigt wurde dies nie. (dpa)