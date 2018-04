Der Schauspieler Verne Troyer ist am Samstag im Alter von 49 Jahren gestorben. Mit "großer Traurigkeit und unglaublich schweren Herzen" wurde in einer Nachricht auf Troyers Profilen in den sozialen Medien über seinen Tod informiert. Eine Todesursache wurde nicht genannt.

In der Mitteilung war von einer "Zeit des Elends" im Zusammenhang mit einer Depression die Rede. Der Schauspieler, der vor allem für seine Rolle als Mini-Me in den "Austin Powers"-Filmen bekannt war, habe sich kürzlich taufen lassen, hieß es weiter. Über die Jahre habe Troyer immer wieder "gekämpft und gewonnen", "aber leider war es dieses Mal zu viel", stand in der Mitteilung. Depression und Selbstmord seien sehr ernste Themen.

Troyer hatte Alkoholprobleme

Der kleinwüchsige Schauspieler war Anfang des Monats aus unbekannten Gründen in einem Krankenhaus behandelt worden. Ein Jahr zuvor hatte er öffentlich über seine Alkoholprobleme gesprochen.

Video 00:31 Min. 'Mini-Me'-Darsteller Verne Troyer stirbt im Alter von 49 Jahren

Troyer, der 81 Zentimetern groß war, begann 1994 als Stunt-Double im Showgeschäft. Mit seiner Rolle als böser Klon Mini-Me im zweiten Film der "Austin-Powers"-Reihe "Spion in geheimer Missionarsstellung" hatte er seinen Durchbruch. Zudem spielte er den Kobold Griphook in "Harry Potter und der Stein der Weisen". (AFP)

Hilfe bei Depressionen und in Krisensituationen: Die Berliner Telefonseelsorge ist rund um die Uhr erreichbar, sie berät auch Angehörige und Freunde Betroffener anonym: 0800-1110111, www.telefonseelsorge-berlin.de

Der Berliner Krisendienst ist rund um die Uhr unter der 39063-10, -20 usw. bis -90 zu erreichen, www.berliner-krisendienst.de