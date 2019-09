Der Schriftsteller Kiran Nagarkar starb am Donnerstag, den 5. September, in Mumbai an den Folgen einer Hirnblutung, das berichtete die NZZ. Zu seinen bekanntesten Romanen zählen "Krishnas Schatten" und "Gottes kleine Krieger".

Der 77-jährige Inder erfuhr in Deutschland große Anerkennung. Er war 2006 Ehrengast auf der Frankfurter Buchmesse und erhielt 2012 das Bundesverdienstkreuz.

Nagarkar erzählte in seinen Romanen mit Leichtigkeit von schweren Themen, behandelte beispielsweise religiösen Fundamentalismus oder Armut. Humor, so der Schriftsteller einmal, erlaube ihm die "maximale Schärfung des Sinns für Wertmaßstäbe". Sein letzter Roman "The Arsonist" erschien wenige Wochen vor seinem Tod in englischer Sprache. (tsp)