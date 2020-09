Der Gropius Bau ist im Biennale-Parcours idealerweise die dritte Station. Nachdem man sich in der daad-Galerie mit rebellischen Körpern und der Politik der Kleidung auseinandergesetzt hat, landet man hier im „umgekehrten Museum“. Gleich der erste Beitrag in den Ausstellungsräumen im zweiten Stock des Hauses gibt die Richtung vor. Die Ausstellungslogik europäischer, ethnografischer Museen wird hier als brutale Aneignung entlarvt. Die Künstlerin Sandra Gamarra Heshiki aus Lima hat in mehreren Vitrinen kleine Figurinen aus der Inka- und Vorinkazeit versammelt.

Die schweben allerdings in der Luft und sind auch sonst nicht, was man erwartet. Sie sind nämlich einfach auf Plexiglas gemalt. Umkreist man sie, um ihre Flachheit zu ergründen, sieht man, dass abwertende Begriffen wie „nativo“ oder „primitivo“ auf die Rückseiten der Figuren geschrieben sind. Heshikis Installation, zu der auch vier bildstarke, figurative Gemälde gehören, sprechen von der Abwertung, die der globale Norden dem globalen Süden angedeihen lässt. Die einen klassifizieren, benennen und befüllen ihre Glaskästen. Die anderen werden leergesaugt. Und beide haben mit diesem Erbe zu leben.

Im gut betexteten „Guidebook“ der Berlin Biennale wird das Machtgefälle mit deutlichen Worten beschrieben. „Wie beweinen wir, was nie sein durfte“, schreiben die Kuratoren. „Die aus der Geschichte Getilgten fragen nicht, ob sie leben dürfen, und sie weigern sich zu vergessen.“ So vorbereitet, erwartet man den Schmerz, der durch Kolonisierung entstanden ist, drastisch vor Augen geführt zu bekommen. Das ist dann nicht so.

Die etwa 25 künstlerischen Positionen, die im Gropius Bau versammelt sind, thematisieren mal laut, mal leise, mal sachlich, mal handwerklich, die koloniale Gewalt und von außen aufgedrückte Kategorisierungen hinterlassen. Es kommen Gruppen zu Wort, die in der Kunstwelt und in der Gesellschaft ausgegrenzt werden: Francisco Huichaqueo, ein Filmemacher aus Chile, der als Aktivist für die Rechte der Mapuche kämpft. Barolina Xixa, eine Dragqueen aus den Anden, die in einem Musikvideo eine anmutige Choreographie inmitten einer Müllhalde aufführt.

Das Thema Mutter findet sich immer wieder in der Ausstellung

Aus dem „Museu de Arte Osório Cesar, Franco de Rocha“ in Brasilien sind Bilder von Patienten aus einer psychiatrischen Klinik zu sehen. Ein Film versucht, die besondere Verbindung zwischen Kunst und Unbewusstem zu erklären.

Das Thema „Mutter“ blitzt hier und auch an anderen Stellen auf. Sehr stark ist der Raum, in dem Bilder von Käthe Kollwitz, Zeichnungen des brasilianischen Künstlers Flávio de Carvalho, der Leifigur dieser Biennale, und der mit Video und Performance arbeitenden Belgrader Künstlerin Katarina Zdjelar zusammenkommen. De Carvalho hat die letzten Atemzüge seiner sterbenden Mutter porträtiert, die Radierungen und Drucke von Käthe Kollwitz zeigen kollektiv kämpfende Frauen und Zdjelars Video-Installation bringt mit der Dresdner Choreografin Dore Hoyer (1911-1967) noch eine weitere Feministin ins Spiel und zwar mit ihrem „Tanz für Käthe“, der hier neu interpretiert wird.

Diese Biennale ist nicht für den schnelle Blick gemacht

Großartig ist auch der politische Missstände benennende, genähte und gestickte, irre detaillierte Wandteppich des philippinischen Künstlers Cian Dayrit. Neben einer gesteppten Landkarte samt Infografik sind sogar QR-Codes enthalten, die auf Nachrichtenseiten in Facebook weiterleiten.

Diese Biennale ist nicht für den schnellen Blick gemacht. Sie begann 2019 mit einer langsamen Öffnung und auch jetzt, beim Epilog, braucht man Zeit. Das Kuratorenteam hat besonderen Wert auf die Vermittlung gelegt, auf Treffen, Gespräche und Workshops. Viele der indigenen Künstler aus südamerikanischen Ländern hätte man in Berlin treffen können, das gehört eigentlich dazu. Corona hat vieles verhindert. In der Begegnungszentrale der Biennale, bei Ex-Rotaprint in Wedding, sollte man trotzdem vorbeischauen. Dort gibt es weitere Installationen, Video-Botschaften von Künstler*innen, die nicht anreisen konnten und sicher auch viele Gespräche. Birgit Rieger

5. September bis 1. November, Kunst-Werke, daadgalerie und c/o ExRotaprint haben von Mi-Mo von 11-19 Uhr geöffnet. Gropius Bau: Mi- Mo, 10 - 19 Uhr. Weitere Infos: 11.berlinbiennale.de