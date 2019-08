Statt eines eigenen Museums in Köln will Gerhard Richter lieber drei eigene Säle im geplanten Berliner Museum der Moderne. Zuvor hatte Kölns ehemaliger Oberbürgermeister Norbert Schramma den Vorstoß gemacht, für den in der Stadt lebenden Maler Gerhard Richter ein eigenes Museum zu gründen. Es erweist sich nun, dass der Künstler offensichtlich andere Pläne hat.

Der 87-Jährige trifft sich nach Informationen der „Rheinischen Post“ (Freitag) in der nächsten Woche mit Kulturstaatsministerin Monika Grütters, um mit ihr über die Einrichtung eines Richter-Saals im künftigen Berliner Museum der Moderne zu beraten. Richter würde dort „in drei großen Räumen“ Werke aus sämtlichen Schaffensperioden zeigen, heißt es darin.

„Das wäre prima“, zitiert die Zeitung Richter.

Die Arbeiten stammen den Angaben zufolge aus seiner 50 Werke umfassenden privaten Sammlung. Auf den Vorschlag von Norbert Schramma reagierte Richter schon zuvor ablehnend. In der Rheinischen Post wiederholte er seine Absage jetzt noch einmal deutlich: „Ich will kein eigenes Haus.“ Die Debatte nannte er Sommertheater: „Das war nicht schön. Aber es war gut gemeint.“

Im Laufe der Diskussion hatte die aktuelle Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker den Vorschlag für ein Museum in Köln bereits begrüßt. Auch der frühere Kölner Weihbischof und emeritierte Würzburger Bischof Friedhelm Hofmann lobte die Initiative Schrammas.

Sympathisant der katholischen Kirche



Gerhard Richter gilt heute als bedeutendster lebender deutscher Künstler. Seine Werke bringen auf Auktionen Millionenbeträge. Seit Jahren führt er internationale Rankinglisten. Er wuchs in der Oberlausitz auf und begann 1951 sein Studium an der Kunstakademie in Dresden. Als Meisterschüler an der Akademie übernahm er Staatsaufträge der DDR, bevor er 1961 kurz vor dem Mauerbau in den Westen flüchtete. Danach setzte er sein Studium an der Kunstakademie Düsseldorf fort, wo er 1971 eine Professur für Malerei erhielt.

Mit dem Namen Richter verbinden sich Fotomalereien, auf denen Konturen und Details verschwimmen, sowie abstrakte Bilder. 2007 stellte er das etwa 100 Quadratmeter große Fenster im Südquerhaus des Kölner Doms fertig. Richter bezeichnet sich selbst als „Sympathisant der katholischen Kirche“. Auch wenn er den Glauben der Kirche nicht teilen könne, sei er durch sie sehr geprägt. Tsp/KNA