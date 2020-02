Weinstein-Prozess und seine Bedeutung für MeToo

Gestern sprach Cate Blanchett auf der Berlinale über den Weinstein-Prozess und mahnte, dass dies nur der Anfang der Aufarbeitung von Sexismus und sexueller Gewalt in Hollywood sein könne.

Heute legt eine Redakteurin des US-amerikanischen Branchenblattes Hollywood Reporter in einem sehr lesenswerten Kommentar nach:

"The looming question for Hollywood now is whether the industry has the will to create mechanisms to deal with less extreme cases — and to deal with the insidious, sometimes subtle, garden-variety misogyny that keeps women — and people of color — from being fairly represented in executive suites and on sets."

Mehr unten im Link.