Auch Kulturstaatsministerin Monika Grütters bedankt sich bei Kosslick. So oft, wie Kosslick in den letzten Tagen von Wehmut sprach, ist klar: er wäre vielleicht doch in irgendeiner Form noch länger geblieben. Aber Grütters hat seinen Vertrag nicht verlängert. Am Freitag sang übrigens der ganze Friedrichstadt-Palast ein Ständchen für Dieter K., "For He's a Jolly Good Fellow".

Bild: AFP / Tobias Schwarz