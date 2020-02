In die Welt geworfen. Francis (Welket Bungué) ist aus Guinea-Bissau nach Berlin geflohen und gerät an die Dealer in der... Foto: Frédéric Batier/Sommerhaus/eone Germany

Heinrich George im Film von 1931, Günter Lamprecht bei Fassbinder, jetzt Welket Bungué: Im Kino ist Biberkopf immer schöner geworden.

Wir haben zwei Jahre gecastet, in vielen Ländern. Es stand fest, dass Francis aus der Subsahara kommt, aber auch ein Afrodeutscher hätte ihn spielen können. Anfangs sollte er Ähnlichkeiten mit Döblins Held haben: um die 40, untersetzt, grobschlächtig, nicht besonders hell im Kopf. Aber Film funktioniert anders als ein epischer Roman, deshalb waren wir so frech, uns peu à peu davon zu befreien.

Sie haben Welket Bungué 2017 auf der Berlinale im Wettbewerbsfilm „Joaquim“ gesehen.

Viel entscheidender war es, ihn als Menschen kennenzulernen. Es hat gedauert, zum Glück arbeite ich mit Leuten, die schlauer sind als ich. Auch Albrecht Schuch, der Darsteller des Reinhold, wusste schneller als ich, dass er der Richtige ist. Jella Haase als Mieze und Albrecht hatten wir schon früher gefunden, beide hatten den Mumm, schauspielerisches Neuland zu betreten. Albrecht spielt sich ja sprichwörtlich um Kopf und Kragen.

Er hat jetzt körperliche Handicaps.

Albrecht kam von „Systemsprenger“ in eine Probe, er war müde und ausgelaugt, hing in den Seilen. Er sprach ganz leise, saß da mit verzerrtem Körper – und Welket und ich wussten, das ist es. Ist es zu theatral? „Berlin Alexanderplatz“ soll überspitzt sein, opernhaft. Vielleicht ist das mein Stil, ich möchte es authentisch und glaubwürdig, aber gleichzeitig theatral.

Sie sagen, „Berlin Alexanderplatz“ ist kein Film über das Thema Flüchtlinge. Aber das Thema liegt Ihnen am Herzen.

Meine Eltern kamen vor knapp 40 Jahren mit zwei Koffern nach Deutschland. Sie haben viel mitgebracht, was nicht in diesen Koffern war, Spuren ihrer Kultur, ihrer Gedanken, ihrer Geschichte. Auf verdünnte Weise ist das in mir drin und ich gebe es an diese Kultur weiter, indem ich es in meine Filme einflechte. Das gehört zur globalen Wanderung. Die sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge, Kriegsflüchtlinge, demnächst die Klimaflüchtlinge, es wird nicht aufhören. Es ist eine Multigenerationen-Aufgabe, damit einen gesunden Umgang zu finden.

Worin genau besteht die Aufgabe?

Die Schauspielerin Anne Ratte-Polle sagte kürzlich bei der Verleihung des Bayerischen Filmpreises: Wir befinden uns wieder in den 20er Jahren eines neuen Jahrhunderts, lasst uns nicht die Fehler vom letzten Mal wiederholen. Nehmen wir doch mal die Deutungshoheit über das Wort „Patriot“. Darf man so ein mächtiges Wort den Rechten überlassen? Ich bin totaler Verfassungspatriot. Unser Grundgesetz gehört zu den schönsten, poetischsten, klügsten juristischen Texten der Welt. „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ Ich kenne keine andere Verfassung, die mit so einem Artikel anfängt. Meine Filme sind öffentlich gefördert, also vom Steuerzahler finanziert. Das heißt, ich habe neben dem Bildungsauftrag auch einen demokratischen Auftrag, den zum antifaschistischen Widerstand.

Sie sagen auch, ein Hauptthema der Deutschen sei die Frage der Schuld, die Verantwortung. Hat Sie auch das an Döblin gereizt?

Döblin schöpft aus einem katholisch religiös-moralischer Bilderkanon. Das hat sich in den Film vererbt. Er ist mir nicht fremd. Ich wurde muslimisch erzogen, wuchs aber in einem katholischen Dorf im Westerwald auf. Ich konnte das Vaterunser aufsagen, bevor ich die arabischen Gebete gelernt habe, ich bin ein verkappter Katholik. Und ich ärgere mich, wenn es heißt, es sei jetzt mal genug mit der Erinnerungskultur. Meine Eltern hatten nichts mit dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust zu tun, dennoch bin ich im Bewusstsein dieser Schuld aufgewachsen. Sie ist Teil unserer Kultur, unserer Identität im globalen Dorf. Gerade diese Sensibilität gegenüber der eigenen Schuld macht uns Deutsche doch so weltoffen. Es ist ein hoher, krasser Wert. Wie gefährlich, wenn wir ihn für einen kleinen, national verengten Blick aufgeben würden.

Jella Haase spielt Mieze, die große Liebe von Francis (Welket Bungué) Foto: Stephanie Kulbach/Sommerhaus/eOne/Berlinale/dpa

Als Sie 2010 mit „Shahada“ das erste Mal am Wettbewerb teilnahmen, wurde der Film harsch kritisiert. Ein Trauma?

Ich bin damals mit meinem Abschlussfilm kindlich und mit offenem Visier in die Berlinale gegangen. Meine Arbeit war bis dahin etwas Intimes, jetzt lag sie auf dem Seziertisch. Es hat total wehgetan, aber ich bereue nichts, es war ein geiles Abenteuer. Heute denke ich an all das nicht, sondern weiß, meine Schauspieler und mein Team haben alles gegeben. Ich bin gewappnet, „Berlin Alexanderplatz“ bis aufs Blut zu verteidigen. Fassbinder ist auch verrissen worden. Sollen Sie kommen.

26.2., 15.30 Uhr (Berlinale Palast), 27.2., 9.15 Uhr (Friedrichstadtpalast, 27.2., 15 Uhr (Haus der Berliner Festspiele), 1.3., 17.15 Uhr (Berlinale Palast). Im Kino startet "Berlin Alexanderplatz" am 16. April.