Der Gründer und langjährige Leiter der Berliner Domkantorei und Gründer des Berliner Oratorienchors, Herbert Hildebrandt, ist tot. Hildebrandt starb im Alter von 84 Jahren an Heiligabend, wie seine Familie am Freitag in Berlin mitteilte. Der 1974 zum Kirchenmusikdirektor ernannte Organist und Chorleiter leitete von 1983 bis 2003 hauptamtlich die Berliner Domkantorei.

Im Jahr 1935 im ostpreußischen Adlig geboren studierte Herbert Hildebrandt nach dem Krieg Kirchenmusik in Halle an der Saale. Seine erste Stelle als Kirchenmusiker trat er an der Versöhnungskirche in Berlin-Mitte an, die direkt auf der damaligen Sektorengrenze stand und 1985 von den DDR-Grenztruppen gesprengt wurde.

Bereits durch den Bau der Berliner Mauer waren Gemeinde und Kirchenchor geteilt worden. Aus den verbliebenen Mitgliedern seines Chores und anderen durch die Teilung Berlins heimatlos gewordenen Chorsängern gründete Hildebrandt 1961 die Berliner Domkantorei.

Zudem war er von 1962 bis 1983 Kantor an der St. Bartholomäus-Kirche in Berlin-Friedrichshain und tat bereits interimsweise Dienst am Berliner Dom. Neben den traditionellen Oratorien- und Kantatenwerken widmete sich Hildebrandt insbesondere der Pflege gottesdienstlicher A-cappella-Musik. (epd)