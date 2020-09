Der Berliner Kunstsammler und Mäzen Erich Marx ist tot. Das berichtet die Bild in Berufung auf seinen Sohn, Axel Marx. Demnach starb der Sammler im Alter von 99 Jahren im kleinen Schweizer Ort Grindelwald an einem Herzversagen.

Erich Marx, geboren in Brombach, machte sich als Kunstsammler in der Nachkriegszeit einen Namen. Der Sohn eines Lagerarbeiters studierte Jura in Freiburg und Basel und wurde Justiziar im Verlagshaus Burda. Jahrzehntelang sammelte er Kunst der Nachkriegszeit, zum Beispiel die Werke von Cy Twombly und Joseph Beuys. Seine Sammlung gilt heute weltweit als eine der bekanntesten.

Seit 1996 ist die Sammlung Marx als Dauerleihgabe im Hamburger Bahnhof untergebracht. Zuletzt geriet Marx wegen eines Kunstskandals in die Schlagzeilen. Er soll Millionen an Gelder veruntreut haben. (tsp)