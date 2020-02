Der britische DJ, Produzent und Musiker Andrew Weatherall ist tot. Im Alter von 56 Jahren starb er am Montagmorgen in einem Londoner Krankenhaus an einer Lungenembolie, wie es in einem Statement seines Managements heißt, das dem Guardian vorliegt.

1963 im englischen Windsor geboren, begann Weatherall seine Musikkarriere als DJ in London in den späten 1980er Jahren. Er gründete das Plattenlabel „Boys's Own Recordings“ und machte als DJ erste Remixe. Einem breiteren Publikum wurde er bekannt als Produzent der Band Primal Scream und deren gefeierten Album „Screamadelica“, das der Band 1991 zum Durchbruch verhalf.

„Eine schöne Seele und ein Genie“

Im Laufe seiner Karriere machte er Remixe für Größen wie Björk, My Bloody Valentine und Saint Etienne. Zusammen mit Terry Farley remixte er „World in Motion“ von New Order, den Song zur Fußball-Weltmeisterschaft 1990. Weatherall gehörte außerdem mehreren Bands an, darunter Sabres of Paradise und Two Lone Swordsmen.

Weatherall gilt als Schlüsselfigur im aufkommenden Acid House, der Ende der Achtzigerjahre Einzug in die Klubs in Großbritannien und Westeuropa hielt. Mit seiner Arbeit als Produzent an Beth Orton's Durchbruch-Album „Trailer Park“ machte er den Trip Hop zu einem bestimmenden Sound der Neunzigerjahre. Beth Orton bezeichnete ihn auf Twitter als eine „schöne Seele und ein Genie“, und bezeichnete seinen Tod als „schweren Verlust“.

Auch Weatheralls Kollege Paul Oakenfold verlieh seiner Trauer auf Twitter Ausdruck: „Very sad to hear the news about our old friend Andrew Weatherall. A true pioneer and artist.“ (Tsp)