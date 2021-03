Theaterkrisen gibt es oft, sie gehören zum Betrieb wie die Kantine. Aber der Shutdown der letzten zwölf Monate ist beispiellos. In den kommenden Wochen sollen einzelne Bühnen in einem Pilotprojekt für kleines Publikum öffnen, dabei steigen die Infektionszahlen wieder. Allmählich muss man sich damit vertraut machen, dass auch diese Spielzeit verloren ist.

Ein Horrorszenario für die gesamte Kultur. Und auch noch das: „Metoo an der Volksbühne – Eine Bühne für Sexisten“, titelt die „taz“ in ihrer Wochenendausgabe. „Mehrere Mitarbeiterinnen der Berliner Volksbühne erheben Vorwürfe gegen Intendant Klaus Dörr.“ Und: „War die Senatsverwaltung gewarnt?“

Schon wieder die Volksbühne! Nach dem Bericht haben zehn Frauen bei Themis, der Vertrauensstelle gegen sexuelle Belästigung und Gewalt, Beschwerde eingereicht. Dörr habe den Mitarbeiterinnen unangemessene SMS geschickt, sexistische Bemerkungen gemacht, Frauen im Gespräch erniedrigt und beleidigt und anzüglich angestarrt und auch körperlich berührt.

Die Senatskulturverwaltung veröffentlichte nach dem Zeitungsbericht am Samstag eine Stellungnahme. Themis leitete die schriftliche Beschwerde im Januar dieses Jahres an Kultursenator Klaus Lederer (Linke) weiter. Es sei ein Gespräch mit den Frauen geführt worden. Dörr sei Anfang März angehört worden. „Die Anhörung wird noch ausgewertet, weitere Gespräche folgen. Der Vorgang ist nicht abgeschlossen.“

Lederer teilte weiter mit: „Dank der #MeToo-Debatte ist die gesellschaftliche Sensibilität für Machtmissbrauch, Sexismus, Rassismus und andere Formen von Diskriminierung in Kulturinstitutionen insgesamt gewachsen und deren strukturelle Dimension in den öffentlichen Fokus gerückt.“

Dörr möchte sich nicht zu den „halt- und substanzlosen Anschuldigungen“ nicht äußern und hat einen Anwalt eingeschaltet.

Sind die Probleme systemimmanent?

Insgesamt zeichnet der „taz“-Artikel ein Bild von Bedrücktheit und Angst an der Volksbühne, der Intendant lege immer wieder übergriffiges Verhalten an den Tag und nutze seine Machtposition aus. Strafrechtlich relevant sei davon praktisch nichts.

Aber wer will an einem solchen Haus arbeiten, wenn diese Vorwürfe denn zutreffen? Dahinter steht die Frage, ob es an anderen Bühnen ebenso zugeht und die Probleme systemimmanent sind – in staatlichen Betrieben. MeToo hat sicher manches in Gang gebracht. Aber die Volksbühne ist dann noch einmal ein besonderer Fall.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Klaus Dörr, Jahrgang 1961, wurde 2018 nach der Demission von Chris Dercon als Retter geholt. Er stabilisierte das durchgewirbelte Haus, war zuvor bei Armin Petras am Schauspiel Stuttgart und am Maxim Gorki Theater in Berlin erfolgreich tätig. Als Theaterleiter des Übergangs waren ihm enge Grenzen gesetzt. Dann kam auch noch Corona. Im Sommer soll er an René Pollesch übergeben: Der Regisseur kehrt als Intendant dorthin zurück, wo seine Karriere begann.

Über alldem schwebt der Geist von Frank Castorf, den Dercon nicht beerben konnte. Das legendäre Castorf-Vierteljahrhundert veränderte die Theaterwelt weit über Berlin hinaus. Castorf war der letzte Patriarch. Theaterarbeit und Privatleben, sofern man in dieser Branche überhaupt von Privatheit sprechen kann, zumal damals, waren nicht auseinanderzuhalten.

Sexistische Züge im Frauenbild von Frank Castorf

Castorf war auch als Typ einmalig: der unangepasste Linke, der intellektuelle Playboy, unglaublich schlagfertig und charmant – und mit einem Frauenbild in seinen Inszenierungen, das sexistische Züge trägt. Jetzt kann man es so sehen. Vor zehn, zwanzig Jahren spielte das keine Rolle, Castorfs Ironie und Ambivalenz wurden gefeiert. Castorf kam mit allem durch. Die Zeiten ändern sich schnell.

Und Klaus Lederer? Er wird die Angelegenheit wohl nicht forcieren. In ein paar Wochen ist Klaus Dörr weg, und es wird ohnehin nicht gespielt. Vor zwei Jahren verlängerte Lederer den Vertrag mit Daniel Barenboim an der Staatsoper bis 2027.

Mehr zum Thema Zukunft der Volksbühne Der Traum vom kollektiven Theater

Vorwürfe gegen den Maestro wegen eines herrischen Führungsstils erledigten sich irgendwie. Ob es an der Volksbühne wieder so schnell zur Tagesordnung geht? Gibt es dort nicht auch einen Betriebsrat? Das Haus am Rosa-Luxemburg-Platz gilt als linkes, fortschrittliches Theater. Das hat vor Machismo noch nie geschützt.