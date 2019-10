Er gilt als Enfant Terrible der Kunstbranche, nun steht er unter schwerem Betrugsverdacht: Berliner Stargalerist Michael Schultz wurde am vergangenen Donnerstag vom LKA in seiner Wohnung in Charlottenburg festgenommen.

Ihm wird vorgeworfen, Kunstwerke mit gefälschten Zertifikaten für Millionensummen an Sammler verkauft zu haben. Andere Werke habe er schlicht nach Auszahlung nicht geliefert. Es handle sich nach Angaben der Ermittler um klassische Gemälde, Zeichnungen, Radierungen und Skulpturen.

Ermittler durchsuchten sechs weitere Wohn- und Geschäftsräume in Berlin und Brandenburg. Nach Angaben der Polizei wurden Vermögenswerte gepfändet und Beweismittel sichergestellt.

Der Betrug flog auf, als ein Sammler ein von Schultz erhaltenes Bild über ein großes Auktionshaus weiterverkaufen wollte. Der Auktionator wandte sich an den Künstler. Dieser teilte mit, er habe das Bild nie gemalt.

Die Galerie von Michael Schultz in der Mommsenstraße in Berlin-Charlottenburg ist bereits geschlossen. Ein Haftrichter ließ den Kunsthändler jedoch aufgrund seines schlechten Gesundheitszustandes unter Auflagen wieder frei. (tsp)