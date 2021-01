Biceps: Isles (Ninja Tune)

Aus einem Plattensammler-Blog wurde eine Clubnacht wurde ein Electro-Duo: Matt McBriar and Andy Ferguson haben einen weiten Weg zurückgelegt. Auf ihrem zweiten Album reflektieren die Nordiren mit sphärischen Synthies, Polyrhythmen und Breakbeats das Leben auf einer Insel. Es entsteht ein eklektischer Stilmix, dessen Basis Ambient-House, früher Techno und Garage sind. Torsten Groß, Moderator

Midnight Sister: Painting The Roses (Jagjaguwar)

Wie sich Millennials den Summer of Love und sein Nachbeben vorstellen, wissen wir dank Bands wie den Lemon Twigs. Juliana Giraffe und Ari Balouzian aus Los Angeles hingegen klingen, als werde es langsam Herbst im Kalifornien der Träume. Mit dem Duo Midnight Sister spielen die beiden Retromusik, die so schön wie morbid klingt. Ihre Disco- und Girlgroupsongs stecken voller Wehmut. Julia Lorenz, Tip Berlin

Kreisky: Atlantis (Wohnzimmer Records)

In einer kaputten und durchseuchten Welt liegt die Flucht in den Mythos nahe. In Österreich, das stets ein bisschen kaputter und durchseuchter war, entstand der Austrofuturismus. Ja, Panik wichen nach „Libertatia“ aus, Kreisky finden nun Exil in „Atlantis“. Sänger Wenzl berichtet von gebrochenen Charakteren, doch die notorisch schlecht gelaunte Band stimmt auf dem Weg Richtung Meeresgrund Lieder der Selbstermächtigung an. Hannes Soltau, Tagesspiegel

