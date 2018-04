Mit Büchern kann man gar nicht früh genug anfangen. Es ist dann gut möglich, dass sie süchtig machen – nach mehr, denn Bücher öffnen ein Tor zur Welt und lassen sich immer wieder neu betrachten. Das gilt schon für die Kleinsten. Daher sind gute Hartpappen so wichtig. Wie die bei Peter Schössows: „Popinga geht baden“, eine kuriose Geschichte über den langen staksigen Popinga mit seinem überhohen Zylinder, der sich in voller Montur zum Strand aufmacht, um zu baden und sich zu amüsieren. Keine einfache Angelegenheit. Solch eine Expedition will gut vorbereitet sein und erfordert eine entsprechende Ausrüstung.

Ganz lapidar und knapp entfaltet Schössow seine Geschichte: „Popinga am Strand. Sonne, Meer, Palmen, Sand. Schön das.“ Dann wird ausgepackt, die Infrastruktur ausgebreitet, Liegestuhl, Sonnenschirm, Sonnencreme, Schwimmflossen, Badehose, Taucherbrille und und und. Am Ende bleibt von Popingas Strandbesuch im Abendrot ein gewaltiges Sandschloss am Strand.

In seinem typischen klaren Comic-Stil mit den überdehnten Figuren hat Schössow eine ganz eigene Welt geschaffen, die beim gemeinsamen Betrachten viel Raum für eigene Geschichten lässt und die nun wieder neu aufgelegt wurde. Weitere Bände folgen.

Peter Schössows: „Popinga geht baden“. Hanser Verlag, München 2018. 24 Seiten. 10 €

