Ein Augenblick dauert bloß einen Wimpernschlag, aber in diesem Wimpernschlag steckt die ganze Welt. Weil in nur einem Augenblick überall etwas passiert, millionenfach, an vielen Orten und mit vielen Menschen.

„Wenn du in jeder Sekunde, die du selbst lebst, dein schlagendes Herz, die Atemluft in der Nase, das Gewicht deines Körpers auf dem Boden, das Licht vor deinen Augen spürst“, schreibt Rébecca Dautremer, „wenn du im selben Moment an die unzähligen Personen denkst, die um dich herum leben und atmen, an die, die nah und fern sind, an die, die du kennst, und all die anderen, die du gar nicht denken kannst“, tja, „dann wird dir vielleicht ganz schwindlig, wie mir“.

Sätze zum Auseinanderziehen

Der Satz scheint nicht enden zu wollen, er schlängelt sich immer weiter, man könnte ihn zusammenziehen und wieder ausklappen, so wie Dautremers wahrlich grandioses Bilderbuch „Eine winzig kleine Sekunde“, in dem die französische Illustratorin genau das versucht, den Augenblick festzuhalten. Monatelang hat sie gezeichnet und gemalt und ein Riesenleporello erschaffen, das 42 Zentimeter hoch und komplett aufgefaltet 2,17 Meter breit ist.

[Rébecca Dautremer: Eine winzig kleine Sekunde. Aus dem Französischen von Andrea Spingler. Insel Verlag, Berlin 2022. 35 Seiten, 54 €. Ab fünf Jahre]

Aber die ganze Welt passt natürlich nicht hinein, bloß ein sehr französischer, nostalgisch schimmernder Ausschnitt, mit Wochenmarkt, Wein- und Hutgeschäft, Bibliothek, Baustelle, Wahlkampf, Schlittschuhlauf und Heißluftballon und mehr als hundert Figuren, bei denen es sich um als Menschen verkleidete Tiere handelt. Dautremer hatte im „Stundenbuch des Jacominus Gainsborough“ das Leben einer Maus in Wimmelbildern erzählt.

Dieser Jacominus sitzt nun schachspielend mit Amray Cherif in der Veranda, einem dandyhaften Vogel. Im Begleitheft werden hundert Protagonisten vorgestellt, von der herrischen Nashorndame Lisbeth Clovis bis zum fetten Trumpy (!), einem Eber und Unternehmer, den Geldverdienen glücklich macht. Gestalten und Geschichten, an denen man sich kaum sattsehen kann.