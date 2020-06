Das Unternehmen war kostspielig. Jeder Taler, den es einbringt, kostet mich zwei, soll der Große Kurfürst geklagt haben. Die Konkurrenz drohte überdies permanent mit bewaffneten Übergriffen, vor allem die Niederländer empfanden die Feste als Stachel in ihrem Fleisch, was ihre Kaufleute nicht davon abhielt, sich in Brandenburgs Afrika-Kompanie finanziell zu engagieren und niederländische Seeleute auf brandenburgischen Schiffen anzuheuern.

Nur ein Geschäft versprach damals Margen, die das Engagement lohnen würde: Der Sklavenhandel garantierte drei- gar vierhundert Prozent Gewinn. Moralische Skrupel durfte man seinerzeit nicht erwarten, auch nicht vor einem Kurfürsten, der an anderer Stelle mit einem Toleranzedikt gegenüber verfolgten Protestanten auf sich aufmerksam machte.

Schon früh hatte sich der Kurfürst eine Ladung schwarzer Bediensteter erbeten, Mohren genannt, die zu Repräsentationszwecken damals bei Hofe sehr geschätzt wurden. Wahrscheinlich wurden sie sogar gut behandelt, so wie man ein exotisches Spielzeug behandeln würde.

Die Brandenburger blieben ein kleines Licht in diesem Geschäft. Von den etwa zwölf Millionen Afrikanern, die von Europäern über die Jahrhunderte nach Nord- und Südamerika verschleppt wurden, gingen rund 17 000 auf das Konto brandenburgischer Schiffe.

Andere Quellen sprechen von 30 000, die Diskrepanz mag sich dadurch erklären, dass bis zu 40 Prozent der menschlichen Ware nicht ans Ziel gelangten. Die Verhältnisse unter Deck schockierten selbst manchen Zeitgenossen.

Es stimmt, dass dieser Handel kaum möglich gewesen wäre ohne lokale Zuträger. Tatsächlich reichte die Macht der Europäer in den frühen Jahren nicht weiter als die Schussweite der Kanonen ihrer Küstenfestungen. Es waren regionale afrikanische Herrscher, die ihnen Sklaven im Austausch gegen billigen Ramsch überließen. Doch auch sie gehörten zu den Verlierern, wie der Historiker Ulrich van der Heyden schreibt, der die Geschichte von Groß Friedrichsburg gründlich erforscht und in einem Standardwerk beschrieben hat.

„Sie wurden reich“, schreibt er über lokale Herrscher, „doch sie wurden vollständig vom Sklavenhandel abhängig.“ Ihr Gewinn floss in die unproduktive Sicherung ihrer Herrschaft, das System aus Fehde und Gegenfehde, das die Anwesenheit der Europäer befördert, wenn nicht begründet hat, zersetzte die afrikanischen Gesellschaften, behinderte über Jahrhunderte ihre Weiterentwicklung.

Am Ende ging die Kompanie Bankrott

Den Brandenburgern brachte dieses schmutzige Geschäft auch kein Glück. Ihr heimischer Markt konnte die Güter, die sie im transatlantischen Handel im Austausch für Sklaven erwarben, weder aufnehmen noch verarbeiten, es fehlte an einer entwickelten Bürgergesellschaft, wie sie Großbritannien und die Niederlande längst hervorgebracht hatten.

Nach dem Tod des Großen Kurfürsten begann unter dessen Nachfolger, der als Friedrich I. Preußens erster König wurde, bereits der Niedergang der kolonialen Ambitionen. Friedrich verstrickte sich in europäische Kriege, für überseeische Abenteuer waren keine Kapazitäten frei.

Und so wartete die schrumpfende Besatzung von Groß Friedrichsburg nach 1701 jahrelang auf Nachschub und Ablösung. Man stelle sich vor, wie sie tagein, tagaus aufs Meer starrten, auf dem sich die sehnlich erwarteten Segel nicht zeigten. Das Ende war unrühmlich. 1711 erklärte die Brandenburgisch-Afrikanische Kompanie ihren Bankrott.

Der neue König Friedrich Wilhelm I., der als Soldatenkönig bekannt wurde, verkaufte Brandenburgs afrikanischen Stützpunkt 1717 an die Niederländer, für 7200 Dukaten und zwölf Mohren, die er sich wie schon seine Vorgänger zu repräsentativen Zwecken wünschte.

Was das alles mit der Mohrenstraße zu tun hat? Vielleicht verdankt sie ihren Namen einer afrikanischen Häuptlingsdelegation, wie zuweilen behauptet wird. Sie bekam hier Quartier, während sie am Hof Friedrich Wilhelms dem Großen Kurfürst ihre Aufwartung machte.

Wie es heißt, reisten sie unbehelligt wieder in ihre Heimat. Immerhin hatte der Kurfürst ein Interesse daran, dass sie daheim von seiner Macht berichten. Vielleicht lebten hier aber auch die Mohren, die sich der Große Kurfürst von seinen Kapitänen gewünscht hatte. So oder so wäre der Name mit dem kolonialen Erbe verbunden.

Aktivisten wollen Mohrenstraße nach ehemaligen Sklaven benennen

Das könnte ein Grund sein, ihn beizubehalten, damit diese schmutzige Geschichte nicht vergessen wird. Ebenso gut könnte man den Vorschlag aufgreifen, sie nach Anton Wilhelm Amo zu benennen, der, 1703 im damaligen Ghana geboren, als Kind verschleppt wurde und auf verschlungenen Wegen an den Braunschweig-Wolfenbütteler Hof gelangte, wo ihm ein humanistisch gesinnter Herzog ein Studium ermöglichte. Teil seiner Promotion wurde eine Arbeit über die Rechtsstellung des Mohren in Europa.

Seine Stellung schützte Amo nicht vor rassistischem Spott. Er kehrte schließlich zurück nach Ghana, wo er 1784 starb.