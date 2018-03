Der britische James-Bond-Regisseur Lewis Gilbert ist im Alter von 97 Jahren gestorben. Das teilten die 007-Produzenten Michael G. Wilson und Barbara Broccoli am Dienstagabend mit. "Mit großer Trauer haben wir vom Tod unseres lieben Freundes Lewis Gilbert" erfahren, erklärten sie. Er sei ein "Gentleman" gewesen, der einen "enormen Beitrag für die britische Filmindustrie und die Bond-Filme" geleistet habe.

"Nicht nur wir lieben seine Filme, vielmehr gelten sie auch als Klassiker der Serie", hieß es in der Erklärung weiter. Gilbert führte bei insgesamt drei Bond-Filmen die Regie: 1967 bei "Man lebt nur zweimal" mit Sean Connery in der Rolle des berühmtesten Geheimagenten seiner Majestät, dann zehn Jahre später bei "Der Spion, der mich liebte" und nochmal zwei Jahre später mit "Moonraker - Streng geheim" mit Connerys Nachfolger Roger Moore.

Er führte bei über 30 Filmen Regie

Gilbert wurde 1920 in Ost-London geboren, seine Karriere als Regisseur startete er 1945 mit einem Dokumentarfilm über den Nachkriegs-Wohnungsbau. Großen Erfolg feierte er 1966 mit dem Klassiker "Alfie" ("Der Verführer lässt schön grüßen"), der dem jungen Michael Caine zum Durchbruch verhalf und vier Mal für den Oscar nominiert wurde.

Insgesamt führte er bei über 30 Filmen Regie, zuletzt im Jahr 2002 bei der Filmkomödie "Before you go". Die Kreativdirektorin des britischen Filminstituts, Heather Stewart, erinnerte vor allem an Gilberts Fähigkeit, Helden aus der Arbeiterklasse zu schaffen sowie "witzige und authentische Charakterstudien von Frauen", wie sie lange Zeit nur selten auf den Leinwänden zu sehen waren. (AFP)