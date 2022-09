Bundestag bewilligt 9.8 Millionen Kyffhäuser-Denkmal soll saniert werden

Der Kyffhäuser erfindet sich neu: Das Nationaldenkmal in Nordthüringen soll saniert werden. Am Donnerstag hat der Haushaltsausschuss des Bundestags dafür 9,8 Millionen Euro bewilligt. Sondershausen (epd). Es ist kühl auf dem Kyffhäuser an diesem Septembermorgen. Die mittelalterliche Burgruine und das benachbarte Kyffhäuser-Denkmal leuchten rötlich in der Herbstsonne. Vögel zwitschern im umliegenden Wald. Doch kein Rabe umkreist an diesem Morgen den Gipfel. Der Sage nach wird der tief im Berg schlafende Staufen-Kaiser Friedrich Barbarossa (1122-1190) erst wieder aufwachen und Deutschland zu altem Glanz führen, wenn die Unglücksvögel am Berg verschwunden sind. Bis es so weit ist, kümmert sich der nach dem Berg benannte Kyffhäuserkreis um den Erhalt der Kaiserpfalz hier oben in 440 Metern Höhe, samt dem wilhelminischen Nationaldenkmal und dem darum gruppierten Museumsgebäude. Und genau hierzu kam jetzt eine höchst willkommene Meldung aus Berlin. Der Haushaltsausschuss des Bundestags habe am Donnerstag für die „museale Nutzung des Denkmalareals“ 9,8 Millionen Euro freigegeben, erklärte der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider. epd

