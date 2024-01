Bürgerbeteiligung Berlin braucht ein neues Stadtforum

Am jüngsten Sonnabend feierte der gewesene Stadtentwicklungs- und Kultursenator, umtriebige Stadtwerber und Bürger-Engagierer Volker Hassemer (CDU) seinen achtzigsten Geburtstag. Ein guter Anlass, um an eine seiner größten Leistungen zu erinnern: sich als Vollblut-Demokrat zurückzunehmen, zugunsten einer Veranstaltung, die letztlich außer durch den Willen des gewählten Senators nicht demokratisch legitimiert war. In der eisern gestritten wurde um den richtigen Weg in die Zukunft, aber die Bedeutung von Parlament, Rechtsstaat und pluraler, liberaler Gesellschaft gesetzt war. Die formal keinerlei Einfluss hatte und doch bis heute international als einer der großen Erfolge der deutschen Stadtplanungsdebatten gilt: das Berliner Stadtforum.