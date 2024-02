Bushido im großen Interview „Die ganzen Vollidioten habe ich gegen meine Familie eingetauscht“

Herr Ferchichi, das durchschnittliche Renteneintrittsalter in Deutschland beträgt 64 Jahre. Sie gehen nun auf Abschiedstour. Kommt danach mit 45 die Rap-Rente?

So war das gedacht, ja. Letzte Tour, letztes Album. Doch das erste Konzert in Berlin war nach wenigen Tagen ausverkauft, als Berliner freut mich das sehr. Mal sehen, was danach so kommt. Meine Frau und meine Kinder werden mich jedenfalls auf der Tour begleiten. Die ganzen Vollidioten der letzten Jahre habe ich gegen meine Familie eingetauscht – das beste Tauschgeschäft, das man sich als Vater und Geschäftsmann wünschen kann.