Vor zehn Jahren haben die Produzentin Marie Steinmann und ihr Partner, der Regisseur Tom Tykwer, den Verein One Fine Day gegründet, der sich in den Slums von Nairobi engagiert und seitdem mit kenianischen Künstlern, Tänzern, Akrobaten und Musikern Workshops für Kinder und Jugendliche anbietet. 1500 Schüler nehmen mittlerweile wöchentlich am Programm teil. Nachdem bisher die auch von Berliner Künstlern angebotenen Kurse in Partnerschulen in den Slums Kibera und Mathare stattfanden, wollen die Initiatoren nun für ihr Projekt eine eigene Bleibe gründen, das One Fine Day Arts Centre mitten im Kibera-Slum.

Eine Charity-Auktion am Freitag, 14.12. (um 19 Uhr), im Versteigerungshaus Grisebach soll dabei helfen, die notwendigen Gelder zu akquirieren. Insgesamt haben die von Marie Steinmann und der Boros-Kuratorin Juliet Kothe angefragten Künstler vierzig Werke zur Verfügung gestellt. Darunter sind viele bekannte Namen wie Thomas Ruff, Michael Sailstorfer, F.C. Gundlach, Gregor Hildebrandt und Jonathan Meese. Die Mindestgebote reichen von 600 Euro bis 28 000 Euro, mit dem ein Gemälde von Jonas Burgert zunächst aufgerufen wird.

Die Initiatoren erhoffen sich einen Gewinn in Höhe eines sechsstelligen Betrags, was gelingen könnte, denn erstmals verlangt das Auktionshaus kein Aufgeld. Bis zur Auktion können die Werke noch besichtigt werden: am Mittwoch und Donnerstag von 10 bis 18 Uhr sowie am Freitag bis 15 Uhr. Am Abend wird Auktionatorin Lena Winter dann in der Fasanenstraße 27 den Hammer schwingen. Tsp