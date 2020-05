Sie arbeiten oft mit Technik aus Deutschland. Wann haben Sie entschieden, dass alle Ihre Stoffe hier produziert werden sollen?

Das war schon vor der Reichstagsverhüllung der Fall. 1983 brauchten wir die größte Stoffmenge bis dahin, 652 000 Quadratmeter in Pink, die für „Surrounded Islands“ auf der Oberfläche des Wassers vor Florida treiben sollten. Unser amerikanischer Lieferant sagte uns, die Menge sei zu klein für die zu leistende Investition. Wir brauchten eine bessere Faser, die Farbe musste resistent gegen UV-Strahlung sein, die Bahnen mindestens fünf Meter breit. Dieter Rosenkranz, mein alter Freund, empfahl eine Fabrik bei Stuttgart. Die war in der Lage zu liefern. Von diesem Tag an wurde jedweder Stoff, den wir für unsere Projekte benötigten, für die „Umbrellas“ an der kalifornischen und japanischen Küste, für die „Gates“ in New York und eben für den Reichstag in Deutschland, von unseren abenteuerlustigen Lieferanten produziert.

Wie kamen Sie darauf, dass im Falle des Reichstags Silber den besten Effekt ergeben würde?

Das Material ist ja mit Aluminium bedampft worden, das ist also keine Farbe, sondern im Grunde Metall. Auch so eine deutsche Erfindung: Die verwebte Faser wird in einer Vakuumkammer bedampft, für die gesamten 100 000 Quadratmeter reichten vier Kilo Aluminium. Das hatte den unglaublichen Effekt, dass der Reichstag seine Farbe wechselte, am Morgen, am Nachmittag, da spiegelte sich im Grunde der Himmel drin.

Das Verhüllen kostete Sie am Ende, wenn man alles zusammenrechnet …

… sagen Sie nicht Verhüllen! Meine Kunst mag Stoff benötigen, aber, siehe die „Gates“ im Central Park in New York …

… das waren die Tore mit den orangefarbenen Vorhängen.

Safrangelb! Aber auch beim „Running Fence“ oder dem „Valley Curtain“, da wurde nichts verhüllt.

Der Verhüllte Reichstag kostete 15 Millionen Dollar, die Sie allein aufbringen mussten.

Ja, keine Steuermittel. Niemals mit Sponsoren.

Haben Sie das geschafft?

Ich werde Ihnen etwas erzählen, weil wir sehr stolz darauf sind. Alle diese großen Projekte werden von einer Corporation gestemmt. Diese Firma wurde schon vor vielen Jahren gegründet, es handelt sich um die CVJ, das steht für Christo Vladimirov Javacheff, meine Initialen. Eine normale Firma, die Steuern zahlt und ihren Sitz in Delaware hat. Und wenn irgendwo auf der Welt ein Projekt ansteht, gibt es dort eine Ausgründung: Die Yellow Umbrellas Corporation in Kalifornien, die Blue Umbrellas Corporation in Japan. Die Surrounded Islands Corporation in Florida. Die Pont Neuf Corporation in Paris. Und es gab die Verhüllte Reichstag GmbH, die wie alle diese Firmen nur dafür gegründet wurde, um die anfallenden Rechnungen zu bezahlen.

Woher bekommen diese Firmen ihr Kapital?

Von der CVJ, die ihrerseits das Geld aus dem Verkauf der Kunstwerke generiert. Wenn ein Projekt beendet ist, wird die örtliche Firma aufgelöst und wir gehen zur nächsten über. Zurzeit gibt es die Over-the-River Corporation für das Projekt in Colorado. Wichtig ist, dass diese Projekte jeweils Copyrights und Trademarks haben. Wir beschäftigen Anwälte rund um die Welt, die verhindern, dass diese Rechte verletzt werden.

Ihre Werke sind öffentlich zugänglich, Hunderte fotografieren sie. Das können Sie nicht verhindern.

Es geht da um etwas anderes. Wir wollen nicht, dass jemand eigene wirtschaftliche Interessen verfolgt. Es gab den bizarren Fall, dass Pavarotti und Placido Domingo am Reichstag singen wollten.

Hatten Sie das nicht genehmigt?

Keineswegs. Auch Maximilian Schell und Claudio Abbado wollten dort den Fidelio inszenieren. Ähnliches passierte mit dem Projekt „Gates“ im Central Park. Aber wir hatten vorsorglich den ganzen Park gemietet, wir haben drei Millionen Dollar gezahlt, die der Park-Stiftung zugutekamen. Die Leute durften weiter ihre Hunde mitbringen und da rumrennen, aber es durften keine Hollywoodfilme mit dieser Kulisse gedreht werden. Die CVJ wurde gegründet, um alle diese Dinge sicherzustellen und für die Kosten aufzukommen. Finanziert wird das alles durch die Kunstwerke.

Welche Kunstwerke genau?

Das sind Zeichnungen, die ich mit meinen eigenen Händen ausführe. Ich habe keinen Assistenten, der das für mich tut. Welcher Künstler im Alter von 79 kann das von sich behaupten?

Und das garantiert die Millionensummen, die Sie für ein Großprojekt benötigen?

Nicht allein. Weil die Leute, die Kunst kaufen, also die Sammler, Händler und Museen, eine notorisch schleppende Zahlungsmoral haben, arbeiten wir mit Banken zusammen. Wir brauchen auch sofort verfügbares Bargeld. Dafür vereinbaren wir Kreditlinien. Manchmal benötigen wir dann einen Teil davon, manchmal gar nicht. Beim Reichstag zum Beispiel nutzten wir die komplette Summe, die uns die Deutsche Bank bereitgestellt hat.

Ist da jetzt noch etwas offen?

Das hat es in 50 Jahren nicht gegeben, dass eine Rechnung nicht bezahlt wurde. 2006 bekam ich einen Anruf von der Harvard Business School. Harvard unterrichtet seine Studenten anhand von Fallbeispielen. Die Fälle Steve Jobs und Bill Gates gab es schon. Den Fall Christo und Jeanne-Claude können Sie nun auf der Webseite studieren.

Sie sagten vorhin, Teil des Kunstwerks Verhüllter Reichstag waren die Menschen, die dort zusammenkamen. Sie pilgerten dorthin, weil sie wussten, dieses Kunstwerk werde nur zwei Wochen zu sehen sein. Aber die Erinnerungen der Augenzeugen verblassen mit den Jahren.

Die großen Objekte ja, die sind temporär, die Erfahrungen der Leute beim Betrachten einzigartig. Aber die vielen Zeichnungen, Filme und Objekte bleiben. Schauen Sie, wenn Sie ins Museum gehen, sehen Sie mitunter Ruinen und Fragmente, sehen Sie weißen Marmor. Ursprünglich waren die antiken Statuen jedoch bemalt, und es gibt kein einziges Bild, das uns zeigt, wie die Venus von Milo wirklich ausgesehen hat. Da ist der Verhüllte Reichstag erheblich besser dokumentiert. Wir werden noch in 500 Jahren nicht nur auf die menschliche Erinnerung angewiesen sein.

Sie haben einmal gesagt, Sie bräuchten eine persönliche Beziehung zu den Objekten, die Sie verhüllen.

Ja, der einzige Ort, an dem sich der Ost und West auf dramatische Art trafen, war die Stadt Berlin. Ich kannte das alles selbst: die Flucht in den Westen, die Furcht, festgenommen zu werden. Ich war daraufhin 17 Jahre lang staatenlos. Durch reinen Zufall war die einzige physische Konstruktion, die auf Ost- und Westgebiet zugleich lag, der Reichstag. 30 Meter bis zur Grenze. Die Ostfassade unter sowjetischer Gerichtsbarkeit. Deshalb wollten wir dieses und kein anderes Gebäude verhüllen.

Wegen seiner symbolischen Bedeutung?

Nein, wegen seiner biografischen Bedeutung. Als etwas, wovor ich selbst geflüchtet war.