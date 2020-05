Ihr ganzes Leben ist vom Kalten Krieg beeinflusst.

Ich bin 1957 aus einem kommunistischen Land in den Westen geflüchtet. Davor war ich eigentlich - mit Ausnahme einer Reise in die Tschechoslowakei 1956 – nie außerhalb Bulgariens gewesen. Jetzt sage ich mir: Wenn es den Kalten Krieg nicht gegeben hätte, hätte ich mein Heimatland wahrscheinlich nie verlassen. Auf eine Art war diese enorme Teilung der Welt der Auslöser, dass ich als junger Künstler das Gefühl hatte, gehen zu müssen. Der Westen galt ja als dekadent und verboten, das hat eine enorme Spannung geschaffen. Ich bin ganz alleine geflohen, auch das war eine enorme Freiheit. Meine Eltern habe ich erst 25 Jahre später wiedergesehen.

Aber Sie pflegten eine lange Beziehung zur Berliner Mauer.

Ja, sozusagen von ihrer Geburt an. Ich hatte nämlich gerade meine erste gemeinsame Einzelausstellung mit Jeanne-Claude in einer Kölner Galerie im Sommer 1961, als in Berlin die Mauer gebaut wurde. Als politischer Flüchtling aus dem Ostblock war ich von dieser Nachricht zu Tode verängstigt. Jeanne-Claude sagte, los, wir hauen ab nach Paris.

Warum das denn?

Der Mauerbau wirkte in ganz Deutschland wie ein großer, landesweiter Aufruhr. Wir dachten, jetzt werden sie sich bekämpfen, sie würden sich beschießen. In Paris wollten wir unseren eigenen Eisernen Vorhang kreieren. 1962 wurde er verwirklicht – damals noch illegal, weil wir keine Genehmigung erhalten hatten: Es war eine vier Meter hohe Wand aus 89 Ölfässern, eine Barrikade, die die enge Rue Visconti komplett verschloss.

Und als die Mauer fiel?

Das ist eine kuriose Geschichte. Am 9. November 1989 hielt ich an der Universität von Cleveland einen Vortrag über meine geplanten Projekte, also auch über das noch nicht realisierte Reichstagsprojekt. Plötzlich kam jemand in den Raum: Jeanne-Claude wolle mich sprechen. Ich sagte, ich kann nicht, ich stehe gerade auf einem Podium.

Bekanntlich gab sich Jeanne-Claude mit einem Nein niemals zufrieden.

Deshalb ging ich auch zum Telefon, und sie sagte mir, dass die Mauer in Berlin gefallen sei. Eben jene Grenze, von der ich gerade Dias gezeigt hatte.

Haben Sie in dem Moment begriffen …?

Gar nichts habe ich begriffen und natürlich auch noch gar nicht absehen können, was das für mein Projekt bedeutete. Was machten die da? Lustig war, dass das letzte Dia, das ich vor dieser Nachricht in Cleveland an die Wand geworfen hatte, die Mauer zeigte: aufgenommen vom Haus Vaterland aus in Schwarz-Weiß, hinten der Reichstag und im Vordergrund die Mauer, die Barrikaden, die Panzer. Ich konnte meinen Vortrag gleich weiterführen nach dem Telefonat: Seht Ihr die Mauer da in dem Bild? Diese Mauer ist gerade gefallen. Die Zuhörer dachten, ich spinne.

In den 24 Jahren, in denen Sie das Reichstags-Projekt vorbereitet haben: Haben Sie jemals an seinem Erfolg gezweifelt?

Ich bin mir niemals sicher. Zurzeit weiß ich nicht, ob die Projekte „Mastaba“ in Abu Dhabi und „Over the River“ in Colorado etwas werden. Das hält mich lebendig. Ich bin kein Masochist, aber es ist wirklich herausfordernd, wenn Leute Sie über eine so lange Zeit immer noch ablehnen.

Ist das der Grund, weshalb Sie niemals über Politik reden wollen? Weil Sie darauf angewiesen sind, sich im Laufe der Zeit mit allen möglichen, immer wechselnden Regierungen zu einigen?

Ach, wenn Leute nach politischem Engagement fragen, dann meinen sie meistens nur die Illustration von Politik. Bei uns ist die Kunst selbst Politik. Zwar gibt es auch Collagen vom Reichstag, Fotos und Filme, aber für 14 Tage war das echte Gebäude verhüllt. Unsere Kunst handelt nicht von irgendetwas, sie verändert das wirkliche Ding.

Finden Sie, darüber zu reden, würde die Aussage verwässern?

Nein, aber wirklich politisch ist doch die Realität, die Diskussion um die Entstehung, die Argumente für und wider die Verhüllung. Es gab eine Debatte im Parlament, echte Leute waren dagegen.

Allen voran der damalige Bundeskanzler Kohl, der Sie nie empfangen hat.

Und das ist eben das Projekt. Ich würde völlig danebenliegen, wenn ich Ihnen erklären wollte, was ein verhüllter Reichstag 1972 bedeutet hätte.

Das heißt, Sie brauchen den Widerstand schon aus künstlerischen Gründen?

Ja, dieser Vorgang schafft – anders, als bei konventionellen Kunstwerken – eine teilnehmende Öffentlichkeit. Stellen Sie sich vor, dass 24 Jahre, bevor der Verhüllte Reichstag überhaupt Wirklichkeit wurde, tausende Leute dachten: Das wird fürchterlich. Sie haben über ein Kunstwerk nachgedacht, das gar nicht existierte. Es ist eine große Befriedigung, solch eine Diskussion auslösen zu können. Wir genießen das.

Sie genießen 24 Jahre Ablehnung?

Nein, aber wir treffen so viele Leute! Wer in Galerien ausstellt, trifft im Kunstbetrieb immer die Gleichen: Galeristen, Kuratoren, Kunstgeschichtler. Es ist eine sehr kleine Welt. Wir aber treffen japanische Reisbauern, Cowboys und Scheichs in Abu Dhabi. Sie alle werden Teil unserer Arbeit.

In Berlin kamen fünf Millionen Besucher. Sogar die Piloten von Passagierjets über der Stadt fragten die Flugüberwachung, ob sie den Kurs ändern dürften, damit Sie den Reichstag sehen. Würden Sie sagen, dass Berlin Ihr erfolgreichstes Projekt war?

Nein, das wäre, als ob eine Mutter eines ihrer Kinder bevorzugen würde. Jedes unserer Projekte ist einzigartig. Man kann allenfalls sagen, dass Berlin in Bezug auf die Besucherzahlen unser größtes Projekt war.

Sie reden stets von „wir“ und „uns“, als sei Jeanne-Claude nicht 2009 an einer Hirnblutung gestorben.

Ja, wir vermissen sie alle sehr. Sie war sehr kritisch, das war ungeheuer wichtig. Sie sagte zu solchen Erfahrungen immer: „working holidays“. Vor ein paar Tagen waren wir zum Beispiel in den großartigen Bergen von Colorado, Rafting auf dem Fluss, wo „Over the River“ stattfinden soll. Und jetzt sind wir in Berlin, wo wir uns mit den Ingenieuren für die „Mastaba“ getroffen haben. Das ist unglaublich.