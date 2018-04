Das ist zugegeben eine sehr einfache Beschreibung für den Vorgang der Transsubstantiation, der die Kirche später viel theologische Mühe gekostet hat und ihre Priester noch heute dazu auffordert, die Wandlung von Wein zu Christi Blut immer wieder aufs Neue zu vollziehen. Ähnlich wie in Richard Wagners „Parsifal“, wo die Lebensgeister der Gralsritter hinschwinden, wenn über ihnen nicht das Blut des Heilands leuchtet, in dessen Widerschein der Wein in den Krügen abermals zum Blut Christi wird.

Der neue Bund zwischen dem blutvergießenden Gott des Alten Testaments und den seinen Zorn fürchtenden Menschen vollzieht sich im Bild von Christus in der Kelter. Es wirkt beinahe, als sei der qualvolle Tod am Kreuz kaum zu fassen gewesen und die Gleichsetzung von Wein und Blut beim letzten Abendmahl alles andere als eingängig. Also kommt im 12. Jahrhundert ein Bildprogramm auf, das alle Elemente in einen sinnlichen Zusammenhang stellt: die drohende Kelter, Christus, das Kreuz als Teil des Pressmechanismus, mit dem die Römer die Weinherstellung revolutioniert haben. Die Trauben, die zertreten werden müssen, um die Verwandlung von Frucht zu Wein in Gang zu setzen.

Christus verhält sich in den Darstellungen nicht immer eindeutig. Oft ist er gleichzeitig passiv und aktiv, tritt Trauben mit den Füßen und wird dabei selbst ausgequetscht. Hier mischen sich Säfte und Bilder – jenes des strafenden Erlösers, der aus der Gnade Gefallene zertritt, und das des zum letzten Opfer bereiten Christus. Manchmal zieht er selbst die Spindel an, die ihn niederdrückt, manchmal wird sie von Engeln oder Gottvater bewegt, oder Kirchenleute und Volk drängen zum Ausquetschen heran. Mal liegt auch ein Lamm um den Hals Christi, der gleichzeitig einen Kelch füllt mit dem, was ihm aus der Seitenwunde rinnt.

Der Wein tilgt das Racheblut

Der Kelch erinnert an das Abendmahl, das die Gemeinde feiert. Er wird im Laufe der Motiventwicklung im 15. Jahrhundert immer wichtiger, weil er die Kirche als Hüterin von Blut und Wein in Szene setzt. Auf einigen Gemälden kann gar nicht genug aus den Wundmalen rinnen, die Apostel sitzen schon mit Krügen bereit, um es in die Welt zu tragen. Oder der Strom aus dem Kelterbecken spritzt direkt auf die verdammten Seelen im Fegefeuer, die so erlöst werden können. Der gesammelte Keltersaft kann auch in große Fässer münden, die in einer Art Weinkeller eingelagert oder auf Wagen verladen werden. „Ich trete die Kelter allein“, der Jesaja- Spruch, findet sich in Spruchbändern oder Inschriften noch immer als Mahnung an den zürnenden Gott, dessen Sohn unter sichtbaren Qualen ausblutet, um zu spenden, was zur Erinnerung an ihn dient.

Gerade in den wirren, heillosen Zeiten von Pesthauch, Wunderheilern und Hexenprozessen muss das Bild von Christus in der Kelter die Menschen bewegt haben. Den Darstellungen selbst werden Wunderkräfte nachgesagt. Sie ermöglichen, das sühnende Blut des Heilands selbst zu berühren, auch wenn es nur gemalt ist. „So oft einer ein solches Bild küsse, könne durch das Blut Jesu eine Seele aus dem Fegefeuer erlöst werden“, steht in einer zeitgenössischen Chronik. In abgeschiedenen ländlichen Regionen, etwa in den Weinbergen der Steiermark, nahm die Verehrung derartige Ausmaße an, dass sich die katholische Obrigkeit nur noch mit der Verbrennung der Kelterbilder zu helfen wusste.

Denn darin liegt der unerhörte Reiz der bizarren Darstellung: Am Ende des martialischen Vorgangs ist es der Wein, der das Racheblut tilgt – und bleibt. Oder wie Béla Hamvas es seiner „Philosophie des Weins“ voranstellt: „Zwei bleiben schließlich übrig, Gott und der Wein.“ Christus, der auch als Edelrebe dargestellt wird, aus deren Wundmalen neue Fruchtruten wachsen, hat ihn in der Kelter gespendet. Die unmittelbare sinnliche Wirkung des Weins, den die Bibel den Herzen der Menschen zur Freude verspricht, lässt sich im Ritual des Abendmahls kaum bändigen. In der Vorstellung, der tröstende Wein sei göttlichen Ursprungs, umarmen sich griechische Antike und Christentum.

Der alte Kreuzweg von Ediger-Eller hat nicht nur zwölf, er hat 15 Stationen. Wer wollte hier inmitten der steil in den Himmel aufragenden Weinberge hoch über der Mosel noch an der Auferstehung zweifeln.