Es ist ein beherzter Aufstieg, der von der Pfarrkirche St. Martin hinaufführt durch die Weinberge von Ediger-Eller. Einer der ältesten Kreuzwege Deutschlands erhebt sich hier hoch über der funkelnden Mosel und endet bei einer Anhöhe, auf der die Kreuzkapelle die spektakuläre Landschaft überblickt. In der Nähe ragt mit dem Calmont der steilste Weinberg Europas auf. Seinen kargen Schieferboden zu bewirtschaften, führt auch heute noch zu tödlichen Unfällen – ein Ort zwischen Himmel und Erde, der schwindlig machen kann.

In der 1488 errichteten Kapelle stößt man auf ein bunt bemaltes Steinrelief, auf dem Blut tropft. Die verstörende Komposition zeigt Christus, der in gebeugter Haltung dem Betrachter entgegen zu wanken scheint. Von seinen Wundmalen rinnt der Lebenssaft herab und sammelt sich in einem steinernen Becken, das Teil einer großen Weinkelter ist. In ihr werden aber keine Trauben ausgepresst. Es ist der Erlöser selbst, der hier ausblutet. Das Kreuz ersetzt den Querbalken der Presse, eine Spindel drückt den Leib ohne Erbarmen nieder.

Was in der Kreuzkapelle von Ediger-Eller wirkt wie eine drastische Verquickung von regionalem Winzerbrauch und volkstümlicher Religiosität offenbart eines der mächtigsten Bildmotive, in denen der Tod am Kreuz fortwirkt. Ein Erzählstrom aus Blut, der vom Alten Testament bis in den Kelch des Abendmahls fließt, eine Verwandlung von göttlichem Zorn in ein friedliches Bündnis mit den Menschen, das immer wieder aufs Neue mit Wein bekräftigt werden will. Eine Passionsgeschichte unter Druck, eine Versöhnung unter Schmerzen: Christus in der Kelter.

Der erste Weinbauer war Noah. Nach der Sintflut pflanzte er Reben, wo seine Arche gestrandet war, am Berg Ararat – in einer Gegend, die auch Archäologen für die Wiege des Weinbaus halten. Der Wein macht Noah trunken, und er verschwindet aus der weiteren Erzählung, obwohl er noch Jahrhunderte zu leben hat. Das Volk Israel findet nach dem Auszug aus Ägypten Gefallen am Wein. Es pflanzt Reben, genießt die Trauben und deren vergorenen Saft. Fortan durchzieht Wein das Alte Testament mit über 140 Erwähnungen und hat einen wuchtigen Auftritt von symbolischer Bedeutung in den Aufzeichnungen des Propheten Jesaja. Er berichtet vom Kommen des Erlösers, dessen Gewand rot gefärbt ist wie das eines Winzers, der die Trauben mit den Füßen gestampft hat. „Ich trete die Kelter allein und niemand unter den Völkern mit mir. Ich habe sie gekeltert in meinem Zorn und zertreten in meinem Grimm.“

Jesus' erstes Weinwunder ereignet sich bei der Hochzeit zu Kana

Wieder rinnt Blut, wo Most fließen sollte: das Blut von Ungläubigen. Der Erlöser als gewalttätiger Keltertreter taucht in der Offenbarung des Johannes zum letzten Gericht wieder auf: „Da schleuderte der Engel seine Sichel auf die Erde, erntete den Weinstock der Erde ab und warf die Trauben in die große Kelter des Zornes Gottes. Die Kelter wurde draußen vor der Stadt getreten, und Blut strömte aus der Kelter; es stieg an, bis an die Zügel der Pferde, 1600 Stadien weit.“ In diesen Visionen des Schreckens wird die Menschheit mit reifen Trauben gleichgesetzt, deren Saft allerdings nicht geschätzt, sondern vergossen werden muss, um zu strafen.

Das Verhältnis zwischen Gott und seinem Volk, zwischen dem Keltertreter und seinen Früchten verändert sich grundlegend, als Christus beginnt, in der Öffentlichkeit zu wirken. Das erste der Wunder, das er mit Gottes Hilfe bewirkt, gilt nicht etwa einem Aussätzigen oder gar einem Verstorbenen. Jesus statuiert ein Exempel bei der Hochzeit zu Kana. Den Feiernden geht der Wein aus, seine Mutter Maria bittet Jesus um Hilfe, er weist sie zunächst schroff ab. Dann lässt er die großen Wasserkrüge, die zur rituellen Reinigung bestimmt sind, neu füllen. Als der Koch aus ihnen trinkt, stellt er fest, dass es sich um den besten Wein des Abends handelt. Die Verwandlung von Wasser in Wein soll auch einen Begriff von der Fülle des Lebens geben, die Gott den Menschen seines Wohlgefallens zu schenken bereit ist.

Das Leben Jesu wird mit einer weiteren Wandlung enden. Beim letzten Abendmahl rüstet er seine Jünger für die Zeit nach seinem Tod. Er hebt den Krug voll Wein und spricht: „Das ist mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird.“ Jesus nimmt die gesammelten Sünden auf sich und liefert sich stellvertretend dem großen Kelterer aus. Es scheint ihn sehr bewegt zu haben, dass seine Liebestat vergessen werden und das Opfer damit ohne Wirkung bleiben könnte. Er fordert seine Jünger dazu auf, seiner zu gedenken, wenn sie zusammenkommen und Wein trinken.