Nach 16 Jahren Konzertpause in Deutschland spielt Dieter Bohlen am 31. August mit Band in Berlin. Und zwar in der Zitadelle Spandau. Auf die Idee, ein großes Open Air Konzert zu geben, hätten ihn seine Instagram-Follower gebracht, erklärte der 65-jährige Musikproduzent und Komponist am Dienstag. „Sie fragen mich täglich: Dieter, du trittst in fernen Ländern, in Moskau, Litauen und Lettland auf... Warum nicht auch in Deutschland? Da haben sie ja recht.“ Der von seinen Fans als "Poptitan" bezeichnete Juror der RTL-Sendung "Deutschland sucht den Superstar" will auch Hits von Modern Talking aus den achziger Jahren singen. Allerdings ohne seinen früheren Partner Thomas Anders, der seit Jahren als Solokünstler unterwegs ist. Der Kartenvorverkauf beginnt am 13. bzw. 14. März. Tsp